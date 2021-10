Alexander Zverev is heel blij dat de ATP onderzoek gaat doen naar de beschuldigingen van huiselijk geweld tegen hem. Het is volgens de nummer vier van de wereld de enige manier om aan te tonen dat hij onschuldig is.

"Ik ben eerlijk gezegd blij dat dit eindelijk gebeurt", aldus Zverev. "Ik heb hier maanden om gevraagd. De ATP heeft er eigenlijk een jaar te lang mee gewacht. Het is voor mij heel moeilijk om mijn naam te zuiveren, dat kan alleen met zo'n onderzoek."

De 24-jarige Duitser wordt beschuldigd door zijn ex-vriendin Olga Sharypova. De Russin bracht vorig jaar naar buiten dat Zverev haar tijdens hun relatie fysiek en geestelijk zou hebben mishandeld.

Zo zou de tennisser haar in 2019 tijdens het Masters-toernooi in Sjanghai hebben geslagen en bij de keel hebben gegrepen toen ze uit de douche kwam in hun hotelkamer. Sharypova beweert dat het misbruik haar zelfs tot een poging tot zelfdoding had aangezet.

'Hopelijk kunnen we het eindelijk achter ons laten'

Zverev ontkent de beschuldigingen. "We hadden onze ups en downs, maar het beeld van onze relatie, zoals dat in het openbaar geschetst wordt, klopt gewoon niet. Dat is niet wie ik ben, zo ben ik niet opgevoed door mijn ouders", zei hij vorig jaar al.

Toch bleven de aantijgingen steeds terugkomen. Na de Olympische Spelen, waarop hij goud pakte, zette Zverev zijn advocaten aan het werk om een einde te maken aan publicaties over de in zijn ogen "lasterlijke en valse" beschuldigingen.

De ATP kondigde maandag een onderzoek aan. "Dit gaat al een jaar zo door en ik kan niet veel meer doen om mijn naam te zuiveren", aldus Zverev. "Hopelijk gaat dit onderzoek door een derde partij daar eindelijk voor zorgen en kunnen we dit achter ons laten."