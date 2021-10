Arantxa Rus heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) voor de tweede ronde van het prestigieuze toernooi in Indian Wells geplaatst. Bij de mannen bereikte Botic van de Zandschulp het hoofdtoernooi.

De dertigjarige Rus was in de openingsronde veel te sterk voor de Amerikaanse qualifier Alycia Parks. Als nummer 68 van de wereld gunde ze de mondiale nummer 245 slechts één game: 6-0, 6-1.

In de volgende ronde staat Rus voor een veel zwaardere opdracht. Ze treft dan tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitová, die als nummer elf van de WTA-ranglijst als zevende geplaatst is op het hardcourttoernooi.

Rus zette met haar overwinning op Parks een imponerende serie voort. Van haar laatste 24 partijen verloor ze er slechts drie. De rest won ze allemaal zonder ook maar één set in te leveren.

Die reeks leidde er onder meer toe dat de Delftse vorige week zondag het ITF-toernooi van Valencia op haar naam schreef. Het was haar derde toernooiwinst van het jaar, nadat ze recent al twee keer de beste was op Gran Canaria.

Botic van de Zandschulp speelt nu tegen de Amerikaan Marcos Giron. Foto: Getty Images

Van de Zandschulp wint in drie sets

Van de Zandschulp won in de tweede en laatste ronde van de kwalificaties in Indian Wells met flinke moeite van de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski, de nummer 239 van de wereld. Het werd 6-4, 4-6 en 6-2.

Begin september was Van de Zandschulp, inmiddels opgeklommen naar de 65e plek van de ATP-ranglijst, een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev te sterk.

In de kwalificaties in Indian Wells was Van de Zandschulp als eerste geplaatst. In de openingsronde van het hoofdtoernooi treft hij in Marcos Giron (ATP-56) opnieuw een Amerikaan.

Indian Wells wordt normaal in maart gehouden, maar vanwege de coronapandemie werd het evenement verplaatst naar het najaar. Bij zowel de vrouwen als de mannen ontbreekt een aantal topspelers.