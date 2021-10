Botic van de Zandschulp is nog één overwinning verwijderd van deelname aan het Masters-toernooi van Indian Wells. De Nederlander was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi te sterk voor de Canadees Peter Polansky.

De 26-jarige Van de Zandschulp had een uur en dertien minuten nodig om de zeven jaar oudere Polansky te verslaan in Californië. De Veenendaler leunde op zijn stabiele eerste service en won mede dankzij vijf breaks met 6-3 en 6-3 van de mondiale nummer 282.

Een maand geleden was Van de Zandschulp nog een van de sensaties op de US Open door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te bereiken. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev in vier sets te sterk.

Door zijn sensationele US Open steeg Van de Zandschulp flink op de wereldranglijst. Hij bezet nu de 66e positie. In de kwalificaties van Indian Wells is Van de Zandschulp als eerste geplaatst.

Van de Zandschulp heeft nog één zege nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. De kopman van het Nederlandse tennis neemt het op tegen de Amerikaan Thai-Son Kwiatkowski, die Ernests Gulbis uit Letland eenvoudig versloeg: 6-4 en 6-2.

Het Masters-toernooi van Indian Wells begint donderdag. US Open-winnaar Medvedev is als eerste geplaatst, terwijl de 'Grote Drie' (Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic) ontbreken in de Verenigde Staten.