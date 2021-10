Kim Clijsters maakt volgende week voor het eerst sinds 2011 haar opwachting op het prestigieuze hardcourttoernooi in Indian Wells. De Belgische, die begin deze maand na een jaar afwezigheid haar rentree maakte, krijgt van de organisatie een wildcard.

De 38-jarige Clijsters zette in 2012 voor de tweede keer een punt achter haar loopbaan, maar kondigde in 2019 haar comeback aan. De voormalige nummer één van de wereld maakte in februari 2020 haar rentree in Dubai, maar speelde later dat jaar mede door een knieoperatie en een coronabesmetting nog maar twee toernooien.

Het bleef lange tijd stil rond Clijsters, maar begin deze maand kwam ze na een jaar afwezigheid toch weer in actie op een WTA-toernooi. Ze verloor in Chicago in de eerste ronde in drie sets van Hsieh Su-wei. In Indian Wells krijgt Clijsters een nieuwe kans om haar eerste overwinning sinds haar comeback te boeken.

Clijsters won het sterk bezette toernooi in de Amerikaanse staat Californië in 2003 en 2005. In 2001 bereikte ze eveneens de finale, maar toen moest ze haar meerdere erkennen in Serena Williams, die dit jaar net als onder anderen Ashleigh Barty en Naomi Osaka niet meedoet.

Naast viervoudig Grand Slam-winnares Clijsters doet Emma Raducanu mee op basis van een wildcard. De achttienjarige Britse schreef vorige maand geschiedenis door de US Open op haar naam te schrijven.

Het toernooi in Indian Wells, een gecombineerd evenement voor mannen en vrouwen, wordt van 4 tot en met 17 oktober gehouden.