Novak Djokovic heeft zich woensdag afgemeld voor Indian Wells. De Serviër is 2,5 week na zijn verloren US Open-finale niet in staat om mee te doen aan het Masters-toernooi in de Verenigde Staten.

"Het spijt me dat ik mijn fans in Indian Wells niet te zien krijg en dat ik niet in actie kan komen in de woestijn, waar ik altijd graag kom. Ik hoop jullie volgend jaar allemaal te zien", schrijft de 34-jarige Djokovic op Twitter.

De nummer één van de wereld geeft geen exacte reden voor zijn afmelding, al lijkt het erop dat hij nog niet fit genoeg is na de US Open-finale die hij op zondag 13 september speelde. Djokovic haalde met enige moeite de finale op het Grand Slam-toernooi in New York, maar moest buigen voor de Rus Daniil Medvedev.

Door zijn verrassende nederlaag in drie sets (6-4, 6-4 en 6-4) greep Djokovic naast zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij alleen recordhouder was geworden. Ook zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal staan op twintig titels. Djokovic won eerder dit jaar wel de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Djokovic schreef het Masters-toernooi in Indian Wells vijf keer op zijn naam: in 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016. 'The Djoker' haalde ook in 2007 de eindstrijd, maar moest toen zijn meerdere erkennen in Nadal.

In het vrouwentoernooi ontbreekt met Ashleigh Barty eveneens de nummer één van de wereld in Indian Wells. Datzelfde geldt voor Naomi Osaka, de mondiale nummer zeven. De Japanse kondigde na haar uitschakeling op de US Open een tennispauze af.