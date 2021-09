Lesley Pattinama-Kerkhove is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Nur-Sultan. De 29-jarige Nederlandse moest het in de hoofdstad van Kazachstan afleggen tegen Anastasia Potapova uit Rusland: 5-7 en 1-6.

Pattinama-Kerkhove was in de eerste set gewaagd aan Potapova, de nummer tachtig van de wereld. Bij een 4-4-stand liet ze drie breakpoints liggen en verzuimde ze op voorsprong te komen. In de tweede set trok de Russin de wedstrijd vervolgens eenvoudig naar zich toe.

Enkele weken geleden versloeg Pattinama-Kerkhove de twintigjarige Russin nog in drie sets in de kwalificaties voor het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José. Daar bereikte ze het hoofdtoernooi, waarna ze in de eerste ronde verloor.

Het toernooi van Nur-Sultan was na Wimbledon en San José het derde WTA-toernooi van het jaar voor Pattinama-Kerkhove. Ze haalde de tweede ronde op de Grand Slam in Londen.

De afgelopen weken verloor Pattinama-Kerkhove op de US Open en de WTA-toernooien in Chicago en het Sloveense Portoroz steeds in de eerste ronde van de kwalificaties. De nummer 149 van de wereld was in Nur-Sultan rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.