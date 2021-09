Ashleigh Barty heeft zich afgemeld voor het toonaangevende toernooi van Indian Wells, dat volgende week begint. De organisatie van het Amerikaanse WTA-evenement meldde de afzegging van de mondiale nummer één zonder een specifieke reden te noemen.

Haar coach Craig Tyzzer liet onlangs wel weten dat de 25-jarige Barty "fysiek en mentaal uitgeput" is. De afmelding voor Indian Wells kan betekenen dat de Australische dit jaar helemaal niet meer in actie komt. Eerder trok oud-winnares Naomi Osaka zich ook al terug voor het Amerikaanse toernooi.

Barty twijfelt ook al over haar deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat tot haar grote ongenoegen is verplaatst van China naar Mexico. De reden voor de verhuizing van het officieuze wereldkampioenschap tennis naar Guadalajara is niet bekendgemaakt door de WTA.

Barty's laatste toernooi was de US Open in New York. Daar kwam ze niet verder dan de derde ronde. Voorafgaand aan de US Open schreef ze wel het toernooi in Cincinnati op haar naam en won ze Wimbledon.

Barty is al ruim twee jaar de nummer één van de wereldranglijst. De Australische veroverde in juni 2019 de koppositie op de wereldranglijst nadat ze op Roland Garros haar eerste Gram Slam-toernooi had gewonnen.