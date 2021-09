Kim Clijsters heeft maandag haar eerste partij in ruim een jaar tijd verloren. De Belgische ging bij haar rentree in Chicago onderuit tegen tophonderdspeelster Hsieh Su-wei uit Taiwan: 3-6, 7-5 en 3-6.

De 38-jarige Clijsters kwam nog voortvarend uit de startblokken op het hardcourt in Amerika en leidde in de eerste set met 3-0. Vervolgens verloor ze liefst zes games op een rij tegen de nummer 97 van de wereld: 3-6.

In de tweede set regende het breakpoints. Hsieh kwam op 0-2, maar Clijsters boog de achterstand om en leidde zelfs met 4-3. Nadat Hsieh eerst nog een break achterstand had weggewerkt, sloeg de Belgische op haar eerste setpoint toe en won ze het tweede bedrijf met 7-5.

In de derde en beslissende set ging het helemaal mis voor Clijsters, die grossierde in onnodige fouten. Aan het einde van het bedrijf kwam ze op een break achterstand en hoewel ze Hsieh wel terugbrak, sloeg de Taiwanese opnieuw toe en trok ze de partij met 3-6 naar zich toe.

Clijsters speelde ruim een jaar geen partijen

Clijsters speelde in september vorig jaar op de US Open haar laatste partij op de WTA-tour voordat ze haar rentree maakte in Chicago. De viervoudig Grand Slam-kampioene ging in de eerste ronde in New York na drie sets onderuit tegen Ekaterina Alexandrova.

Vervolgens raakte 'Kimback' zwaar geblesseerd aan haar knie en liep ze begin dit jaar ook nog eens COVID-19 op. Aanvankelijk mikte de voormalige nummer één van de wereld op een rentree in het afgelopen voorjaar, maar ze bleek onvoldoende hersteld van de knieoperatie.

Clijsters kondigde in september 2019 voor de tweede keer in haar loopbaan haar comeback in het internationale tennis aan, na een pauze van bijna zeven jaar. Mede door de coronapandemie speelde de drievoudig winnares van de US Open slechts drie WTA-toernooien.