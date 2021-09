Roger Federer vindt dat er op korte termijn iets gedaan moet worden aan de relatie die tennissers met de (sociale) media hebben. De tennislegende heeft begrip voor onder anderen Naomi Osaka, die het mede vanwege de druk die ze voelt mentaal erg zwaar heeft.

"Het doet vooral pijn om te zien hoe het met jonge spelers gaat. De druk is zó groot voor ze. En ik denk dat het veel te maken heeft met sociale media. In de eerste tien jaar van mijn leven was dat er nog helemaal niet", zegt de veertigjarige Federer in een interview met GQ.

"Ik denk dat we een keer met de spelers, toernooiorganisaties en journalisten om tafel moeten en aan elkaar moeten aangeven wat wel en niet werkt. Er is een revolutie nodig. Of in ieder geval een evolutie."

Osaka is veel in het nieuws vanwege haar mentale gezondheid. De viervoudig Grand Slam-winnares vindt onder meer dat de momenten met de pers vaak een grote negatieve invloed hebben op de psyche van de tennissers.

Om die reden boycotte ze de media op Roland Garros, wat haar op veel kritiek kwam te staan. Ze stond in de afgelopen maanden weinig op de tennisbaan vanwege haar psychische situatie.

'Het is een vreselijke situatie'

Volgens Federer, die momenteel herstelt van een derde operatie aan zijn knie, moeten vooral jonge tennissers beter worden begeleid. Hij noemt naast Osaka ook de achttienjarige Britse Emma Raducanu, die onlangs uit het niets de US Open won, maar eerder op Wimbledon opgaf omdat het haar allemaal even te veel werd.

"Ik kan me niet voorstellen hoe ik in het begin van mijn loopbaan had moeten omgaan met sociale media. Tussen tien leuke opmerkingen staat altijd één minder leuke en die blijft hangen", aldus de Zwitser.

"Het is een vreselijke situatie. Zelfs als ik me niet fijn voel, wordt van me verwacht dat ik me op een bepaalde manier presenteer in de media. We moeten niet vergeten dat tennissers niet alleen atleten en professionals zijn, maar ook mensen."