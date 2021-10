De Europese tennissers hebben in Boston ook de vierde editie van de Laver Cup gewonnen. De formatie van captain Björn Borg kwamen zondag op een onoverbrugbare 14-1-voorsprong tegen het team uit de rest van de wereld.

Europa leidde na twee dagen al met 11-1 en hoefde zondag slechts een van de vier partijen te winnen om de eindzege veilig te stellen.

Die overwinning kwam er direct in het dubbelspel. Alexander Zverev en Andrey Rublev waren met 6-3, 6-7 (4) en 10-3 te sterk voor Reilly Opelka en Denis Shapovalov.

Hierdoor zullen de drie resterende enkelpartijen niet meer gespeeld worden. Daarin zou Zverev het opnemen tegen Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev tegen Diego Schwartzman en Stéfanos Tsitsipás tegen John Isner.

De Laver Cup staat sinds 2017 op de kalender en werd tot dusver telkens gewonnen door Europa. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.

Alleen in de editie van 2019 was de Laver Cup tot laatste partij spannend. Toen won Europa met 13-11 dankzij een zege van Zverev op Milos Raonic in de laatste partij.