Het Europese team is nog een zege verwijderd van een nieuwe eindoverwinning in de Laver Cup. De Australiër Nick Kyrgios beëindigde na een dubbele nederlaag in Boston zijn seizoen en zinspeelde zelfs op een voortijdig einde van zijn carrière binnen enkele jaren.

Europa won zaterdag (lokale tijd) alle vier de wedstrijden en kwam daarmee op een 11-1-voorsprong. De formatie van captain Björn Borg won alle drie de voorgaande edities van de Laver Cup ook al.

Ook zonder Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic had Europa geen kind aan Team Wereld, da wordt gecoacht door John McEnroe. De Griek Stéfanos Tsitsipás,de Duitser Alexander Zverev en de Russische US Open-winnaar Daniil Medvedev wonnen hun enkelpartij, waarna Tsitsipás en de Rus Andrey Rublev ook in het dubbelspel soeverein waren.

Zondag staan de laatste vier duels op het programma bij het toernooi dat vernoemd is naar de Australische tennislegende Rod Laver. Rublev en Zverev kunnen in het dubbelspel de zege voor Europa veiligstellen.

Uitslagen Laver Cup Tsitsipás (Gri) - Kyrgios (Aus): 6-3 en 6-4

Zverev (Dui) - Isner (VS) 7-6 (5), 6-7 (6) en 10-5

Medvedev (Rus) - Shapovalov (Can) 6-4 en 6-0

Rublev (Rus)/Tsitsipas (Gri) - Isner (VS)/Kyrgios (Aus) 6-7 (8), 6-3 en 10-4

Kyrgios hint op spoedig einde carrière

Kyrgios is na de nederlagen in het enkelspel en dubbelspel tegen Tsitsipás direct naar huis vertrokken. Het 26-jarige enfant terrible meldde dit jaar niet meer in actie te komen en liet vraagtekens bestaan over zijn verdere carrière.

"Ik moet nu terug naar huis. Ik ben al vier maanden van huis, terwijl mijn moeder ernstig ziek is", vertelde Kyrgios. "Ik wil haar graag zo snel mogelijk zien."

Kyrgios wordt als een begenadigd talent gezien, hij is een van de weinige spelers die Federer, Nadal én Djokovic wist te verslaan. Maar mede door zijn wispelturige karakter verloopt zijn loopbaan met grote pieken en diepe dalen. Momenteel staat Kyrgios slechts 95e op de wereldranglijst.

De komende maanden gaat hij zich niet met tennis bezighouden. "Nadat ik tijd met mijn familie heb doorgebracht, ga ik me richten op de Australian Open in januari", vertelde hij.

"Ik ben niet het type speler dat steeds gaat blijven jagen op punten voor de ranglijst. Ik ben al trots op wat ik gepresteerd heb en heb niets meer te bewijzen."

Daardoor ziet Kyrgios alles in de toekomst als een bonus. "Ik zal eerlijk zijn: ik denk niet dat ik nogmaals de Laver Cup zal spelen. Zo lang ik op de baan sta, zal ik alles blijven geven."

"Maar ik zie mezelf niet nog vier of vijf jaar in de ATP-tour spelen. Zo'n type ben ik gewoon niet", zei de Australiër.