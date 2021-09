De Europese tennissers hebben vrijdag op de eerste dag van de Laver Cup een 3-1-voorsprong genomen in de jacht op hun vierde titel. Het team van captain Björn Borg boekte in de Amerikaanse stad Boston drie overwinningen in het enkelspel op het team van captain John McEnroe, die spelers uit de rest van de wereld onder zijn hoede heeft.

De Noor Casper Ruud opende met winst op de Amerikaan Reilly Opelka: 6-3 en 7-6 (4). Vervolgens rekende de Italiaan Matteo Berrettini in drie sets af met de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-7 (3), 7-5 en 10-8.

Die partij duurde drie uur en was daarmee de langste in de geschiedenis van de Laver Cup, die sinds 2017 op de kalender staat. de Rus Andrey Rublev won daarna in drie sets (4-6, 6-3 en 11-9) van de Argentijn Diego Schwartzman.

Het punt voor het team uit de rest van de wereld kwam uit het dubbelspel. Het Amerikaans-Canadese koppel John Isner/Denis Shapovalov was net wat sterker dan het Duits-Italiaanse duo Alexander Zverev/Berrettini: 4-6, 7-6 (2), 10-1.

Blijdschap bij John Isner en Denis Shapovalov na hun winst in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Djokovic en Nadal ontbreken in Boston

De Laver Cup heeft dit jaar minder uitstraling, doordat veel grote namen ontbreken. Novak Djokovic en Rafael Nadal zijn er niet bij.

De al langer geblesseerde Roger Federer zat op de tribunes in TD Garden in Boston, nadat hij bij de eerste drie edities (2017, 2018 en 2019) wel op de baan had gestaan en alle keren had gewonnen met Team Europa.

Op papier heeft Europa dit jaar een veel beter team dan de rest van de wereld. Alle zes de geselecteerde Europeanen staan in de top tien van de wereldranglijst, terwijl de Canadees Félix Auger-Aliassime met de elfde plek de hoogste ranking heeft bij de tegenstander.

De Laver Cup duurt nog tot en met zondag. Elke dag staan er drie enkelpartijen en een dubbelpartij op het programma.