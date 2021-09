Emma Raducanu heeft amper twee weken na het veroveren van de titel op de US Open gebroken met haar coach Andrew Richardson. In een toelichting laat de Britse vrijdag weten dat ze op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

Raducanu wil een coach met meer ervaring op het hoogste niveau. "Na zo'n overwinning is het natuurlijk moeilijk om dat gesprek met iemand te voeren, maar ik heb iemand nodig die meer ervaring op het hoogste niveau heeft", verklaart ze.

"Ik denk dat het voor mij echt is wat ik nodig heb", vervolgt de nummer 22 van de wereld. "En vooral nu, omdat het zo nieuw voor me is, heb ik echt iemand nodig die me kan begeleiden en die alles al eens heeft meegemaakt."

De achttienjarige Raducanu zorgde eerder deze maand voor een stunt door als qualifier zonder setverlies de US Open te winnen. Ze werd de eerste Britse vrouw in 44 jaar die een Grand Slam-titel veroverde.

De 47-jarige Richardson had Raducanu onder zijn hoede sinds ze tien jaar oud was.