Roger Federer heeft maandag een update gegeven over zijn herstel nadat hij zich recent voor de derde keer in korte tijd aan zijn knie liet opereren. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is positief gestemd, maar spreekt zich nog niet uit over een rentree.

"Wat ik wel weet is dat het ergste achter de rug is. Het gaat goed, maar ik doe het rustig aan. Het gaat stapje voor stapje", zei de veertigjarige Federer bij een sponsorevenement in Zürich.

"Er is duidelijk sprake van een vooruitgang. Ik voel me met de dag beter en verheug me op de tijd die komen gaat. Ik moet echter wel geduld hebben. Maar dat is geen probleem, dat kan ik opbrengen."

Federer keerde dit jaar terug na twee operaties en ruim een jaar afwezigheid. Na dertien partijen kreeg hij weer last en bleek dat een nieuwe ingreep noodzakelijk was. Hij kwam in juli op Wimbledon voor het laatst in actie.

De Zwitser was vorige maand niet erg optimistisch toen hij bekendmaakte dat hij voor de derde keer onder het mes zou gaan. "Ik wil mezelf een sprankje hoop geven om terug te keren op de baan, maar ik ben realistisch en weet ook dat het op mijn leeftijd moeilijk wordt", zei hij toen.

Begin 2018 pakte Federer op de Australian Open zijn twintigste en vooralsnog laatste Grand Slam-titel. Rafael Nadal en Novak Djokovic staan inmiddels op hetzelfde aantal en zijn mederecordhouder.