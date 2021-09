Het Nederlandse Davis Cup-team heeft zich gehandhaafd in de Wereldgroep. Nederland won zondag ook de dubbel met Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop en trok daarmee de interland tegen Uruguay met 3-0 over de streep.

De 32-jarige Koolhof en de zes jaar oudere Middelkoop hadden in Montevideo geen kind aan Ignacio Carou en Martín Cuevas. De dubbelspecialisten namen in de vierde game van de eerste set al een beslissende break voorsprong en trokken het eerste bedrijf met 6-2 over de streep, waarna het verzet van de de Uruguayanen in de tweede set gebroken was: 6-1.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hadden het Nederlandse Davis Cup-team zaterdag al op een 2-0-voorsprong gezet door hun enkelspelen te winnen. Van de Zandschulp won van Francisco Llanes (6-0 en 6-3), terwijl Griekspoor in twee sets te sterk was voor Cuevas (6-4 en 7-6 (6)).

Nederland speelde tegen Uruguay om handhaving in de Wereldgroep van de Davis Cup. Na de verloren interland van vorig jaar tegen Kazachstan mocht de Davis Cup-ploeg van captain Paul Haarhuis niet verliezen om voor het eerst sinds 2017 te degraderen naar het tweede niveau.

Door de overwinning plaatst het Davis Cup-team zich eveneens voor de Davis Cup Qualifiers, die in het voorjaar van volgend jaar op het programma staan. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.