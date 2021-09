Richèl Hogenkamp heeft zondag voor het eerst in ruim twee jaar een ITF-toernooi gewonnen. De 29-jarige Nederlandse was in de finale van het toernooi in Johannesburg te sterk voor Valeria Bhunu uit Zimbabwe.

De als vierde geplaatste Hogenkamp rekende als nummer 289 van de wereld in drie sets af met de mondiale nummer 860. Het werd 6-3, 4-6 en 6-3.

Hogenkamp won in augustus 2019 in het Belgische Koksijde voor het laatst een ITF-toernooi. In de drie jaar daarvoor pakte ze ieder jaar twee ITF-titels.

Dankzij haar toernooiwinst in Johannesburg nadert Hogenkamp de top tweehonderd op de wereldranglijst. Op haar hoogtepunt, in juli 2017, was ze de mondiale nummer 94.

Hogenkamp was in haar loopbaan negen keer van de partij op een Grand Slam-toernooi. De laatste keer was eind 2019, toen ze direct strandde op de US Open.