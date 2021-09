Het Nederlandse Davis Cup-team is nog maar één overwinning verwijderd van een plaats in de Davis Cup Qualifiers. Dankzij overwinningen van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor leidt Nederland na de eerste dag al met 2-0 in de landenwedstrijd tegen Uruguay.

De 25-jarige Griekspoor had het zaterdag lastig met Martín Cuevas, die de 515e plaats op de wereldranglijst bezet. Pas diep in de eerste set forceerde de Haarlemmer (ATP-133) de beslissende break, waarna hij in de tweede set een break voorsprong verspeelde. Uiteindelijk trok hij de partij met 6-4 en 7-6 (6) over de streep.

Na de wedstrijd kreeg Griekspoor het naast de baan aan de stok met Cuevas, die hem zelfs een duw gaf. De reden van het opstootje was niet duidelijk. Na het benutten van het matchpoint zei de Uruguayaanse captain iets tegen Griekspoor.

Eerder op de dag won Van de Zandschulp een stuk overtuigender van Francisco Llanes: 6-0 en 6-3. De partij in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo duurde slechts een uur en tien minuten.

Van de Zandschulp leek op weg naar double bagel

De 25-jarige Van de Zandschulp leek tegen de zes jaar jongere Llanes op weg naar een double bagel (6-0 en 6-0), maar de nummer 1.262 van de wereldranglijst pakte aan het einde van de partij toch nog drie games.

Van de Zandschulp is de mondiale nummer 62 na zijn verrassende zegereeks bij de US Open, die pas strandde in de kwartfinales tegen de latere winnaar Daniil Medvedev.

Nederland hoeft zondag alleen de dubbel met Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop te winnen om zich te plaatsen voor de Davis Cup Qualifiers, die in het voorjaar van volgend jaar op het programma staan. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.