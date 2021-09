Nederland begint zaterdag met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in het enkelspel aan de Davis Cup-ontmoeting met Uruguay. Robin Haase moet in Montevideo genoegen nemen met een reserverol.

Bij Uruguay ontbreekt de beste speler Pablo Cuevas, de nummer 97 van de wereldranglijst, in het enkelspel. Zijn jongere broer Martin Cuevas (ATP-515) neemt het zaterdag op tegen Griekspoor (ATP-133).

De Davis Cup-ontmoeting begint met de partij tussen Van de Zandschulp (ATP-62) en de pas negentienjarige Uruguayaan Francisco LLanes (ATP-1.262). Van de Zandschulp imponeerde onlangs door op de US Open de kwartfinales te bereiken.

Voor Robin Haase, jarenlang de hoogst genoteerde Nederlander op de ATP-ranglijst, is geen plek. Met een 224e plaats op de wereldranglijst is de 34-jarige Hagenaar inmiddels lager ingeschaald dan Van de Zandschulp en Griekspoor.

Nederland blijft bij zege actief in Wereldgroep

In het dubbelspel nemen de Nederlandse specialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop het zondag op tegen Ariel Behar en Pablo Cuevas, die dan wél in actie komt. Jean-Julien Rojer behoort niet tot de selectie. De routinier kwam nauwelijks in actie sinds hij positief testte op het coronavirus tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Captain Paul Haarhuis heeft nog de mogelijkheid om zijn opstelling voor het dubbelspel en de vierde en vijfde enkelpartij aan te passen. De mogelijkheid bestaat daardoor dat Haase alsnog in actie komt.

Als Nederland van Uruguay wint, blijft Oranje actief in de wereldgroep en bereikt de ploeg de Davis Cup Qualifiers, die in het voorjaar van volgend jaar op het programma staan. De winnaars van de Qualifiers bereiken de Davis Cup Finals, eind 2022.