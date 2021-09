Emma Raducanu heeft recent haar gewonnen US Open-finale teruggekeken en kon niet geloven dat ze zichzelf zag. De Grand Slam-winnares was ook onder de indruk van haar ontmoeting met Formule 1-coureur Lewis Hamilton.

De pas achttienjarige Raducanu rekende in een bijzondere eindstrijd in New York in twee sets af met de negentienjarige Leylah Fernandez. De Britse deed dat nota bene als qualifier en won de US Open zonder ook maar een set te verliezen.

"Ik keek laatst naar de finale en probeerde me te herinneren hoe het voelde. Het is nog steeds een overweldigende ervaring. Ik heb van elk moment genoten, maar het is iets dat moeilijk te bevatten is", zegt Raducanu in gesprek met BBC Sport.

"Toen ik ernaar keek, voelde het bijna alsof ik niet degene was die speelde en sommige van die shots maakte. Ik was echt trots op hoe ik door een aantal moeilijke momenten kwam. Ik had gewoon veel plezier daar."

Emma Raducanu op een gala in de Verenigde Staten na de US Open. Emma Raducanu op een gala in de Verenigde Staten na de US Open. Foto: Getty Images

Raducanu: 'Erg leuk om met Hamilton te praten'

Raducanu werd na haar historische overwinning uitgenodigd voor de nodige gala's in de Verenigde Staten. Op een van die festiviteiten ontmoette ze Formule 1-wereldkampioen en landgenoot Hamilton.

"Tijdens het Met Gala sprak ik met Lewis Hamilton. Dat was echt gaaf, omdat ik zo'n fan van autosport en Formule 1 ben. Het was erg leuk om daar met hem en met alle anderen te praten", aldus Raducanu.

Raducanu, die door haar Grand Slam-titel naar de 22e plaats op de wereldranglijst steeg, weet nog niet hoe haar schema voor de rest van het jaar is. Voorlopig neemt ze de tijd om te herstellen.