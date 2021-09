Arianne Hartono is er donderdag bij het WTA-toernooi van Luxemburg niet in geslaagd te stunten tegen Jelena Ostapenko. De Nederlandse, die dinsdag haar eerste zege boekte op WTA-niveau, verloor met 6-2, 4-6 en 6-1 van de Roland Garros-winnares van 2017.

De 25-jarige Hartono verraste op het indoortoernooi in Luxemburg door de kwalificaties te overleven, waarna ze in de eerste ronde een zwaarbevochten overwinning boekte op de Duitse Anna-Lena Friedsam, de nummer 68 van de wereld.

Tegen Ostapanko speelde de mondiale nummer driehonderd opnieuw een sterke partij. Ze dwong een derde set af, maar daarin liep de 24-jarige Letse al snel uit naar een 4-1-voorsprong. Vervolgens werd Hartono opnieuw gebroken (6-1).

Het bereiken van de tweede ronde in Luxemburg is de grootste prestatie tot dusver in de loopbaan van Hartono, die jarenlang college-tennis speelde in de Verenigde Staten. Ze won daarnaast in 2018 en 2019 het ITF-toernooi van Jakarta. ITF is het niveau onder de WTA Tour.