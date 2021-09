Arianne Hartono is er donderdag bij het WTA-toernooi van Luxemburg niet in geslaagd te stunten tegen Jelena Ostapenko. De Nederlandse, die dinsdag haar eerste zege op WTA-niveau boekte, verloor met 6-2, 4-6 en 6-1 van de Roland Garros-winnares van 2017.

De 25-jarige Hartono verraste op het indoortoernooi in Luxemburg door de kwalificaties te overleven, waarna ze in de eerste ronde een zwaarbevochten overwinning boekte op de Duitse Anna-Lena Friedsam, de nummer 68 van de wereld.

Tegen Ostapenko speelde de mondiale nummer 300 opnieuw een sterke partij. Ze dwong een derde set af, maar daarin liep de 24-jarige Letse al snel uit naar een 4-1-voorsprong. Vervolgens werd Hartono opnieuw gebroken (6-1).

Het bereiken van de tweede ronde in Luxemburg is de grootste prestatie tot dusver in de loopbaan van Hartono, die jarenlang collegetennis speelde in de Verenigde Staten. Ze won daarnaast in 2018 en 2019 het ITF-toernooi van Jakarta in Indonesië, het land waar haar ouders geboren zijn. Twee jaar geleden haalde Hartono de finale van het NK, waarin ze verloor van Quirine Lemoine.

Arianne Hartono (rechts) na de verloren finale op het NK tennis van 2019. Arianne Hartono (rechts) na de verloren finale op het NK tennis van 2019. Foto: ANP

Hartono zet flinke stap op wereldranglijst

Vorige maand ontbrak Hartono door een blessure in het kwalificatietoernooi van de US Open. Begin volgend jaar hoopt ze wel deel te nemen aan het kwalificatietoernooi van de Australian Open.

Door haar goede prestaties zal Hartono volgende week rond de 260e plaats op de wereldranglijst staan. Haar huidige 300e positie is haar hoogste ranking tot dusver.

Momenteel staan er nog vijf Nederlandse vrouwen boven Hartono op de wereldranglijst. Dat zijn Arantxa Rus (75), Lesley Pattinama-Kerkhove (148), Indy de Vroome (214), Richèl Hogenkamp (289) en Lemoine (297.