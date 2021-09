Daniil Medvedev maakt begin volgend jaar zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament, zo heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt De Russische winnaar van de US Open doet voor de vijfde keer mee in Rotterdam.

De 25-jarige Medvedev, nummer twee van de wereld, kende tot dusver weinig succes in Rotterdam. Hij verloor zowel vorig jaar als dit jaar in de openingsronde in Ahoy, in 2019 haalde hij de laatste vier en in 2018 was hij kwartfinalist.

De bekendmaking van de komst van Medvedev volgt anderhalve dag na het grootste succes van de Rus. Medvedev voorkwam zondag op de US Open dat Novak Djokovic zijn 21e Grand Slam-titel pakte. Hij versloeg de mondiale nummer één met 6-4, 6-4 en 6-4.

Medvedev is pas de eerste deelnemer die door het toernooi van directeur Richard Krajicek bekend is gemaakt voor de editie van volgend jaar.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is van 5 tot en met 13 februari in Ahoy. Dit jaar werd het toernooi gewonnen door Andrey Rublev uit Rusland.