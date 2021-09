Diede de Groot is blij dat ze het even rustig aan kan doen na een stressvolle, maar vooral heel succesvolle reis naar Tokio en New York. De 24-jarige rolstoeltennisster bereikte zondag met winst van de US Open haar grote doel: een historische Golden Slam.

"Er was zoveel druk en die heb ik ook gevoeld", zei De Groot na de US Open-finale tegen de Japanse Yui Kamiji (6-3 en 6-2). "Maar ik heb me gefocust op de juiste dingen en heb het wedstrijd voor wedstrijd bekeken. Ik heb me niet gek laten maken, want ik wilde dit zó graag."

De Nederlandse won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Ze vertrok daardoor vorige maand naar Japan voor de Paralympische Spelen in de wetenschap dat ze als eerste rolstoeltennisster een Golden Slam kon winnen: winst van alle Grand Slams én paralympisch goud in hetzelfde jaar.

Ruim een week geleden voltooide De Groot het eerste deel van haar missie door in Japan Kamiji te verslaan in de eindstrijd (6-3 en 7-6 (1)) en zo haar eerste paralympische titel te pakken. Ze vloog meteen door naar New York, waar ze in drie wedstrijden geen set verloor en in de finale wederom te sterk was voor Kamiji.

"Ik kan niet wachten om naar huis te gaan en dit te vieren met familie en vrienden", aldus de nummer één van de wereld, die binnenkort gehuldigd zal worden in haar woonplaats Oudewater.

"Waar ik het meest naar uitkijk? Even helemaal niets doen. Het is zo'n zware trip geweest. Ik heb nog anderhalve dag hier in New York en ik ga voor het eerst in mijn carrière iets van de stad zien. En ik kijk ernaar uit om in de rest van het seizoen wat meer te genieten en met wat minder druk te spelen."

Diede de Groot (rechts) rekende ook in de US Open-finale af met Yui Kamiji (links). Diede de Groot (rechts) rekende ook in de US Open-finale af met Yui Kamiji (links). Foto: Getty Images

'Je moet stilstaan bij wat je gedaan hebt'

De Groot, die bij de US Open samen met Aniek van Koot ook de titel in het dubbelspel pakte, is de eerste rolstoeltennisser die erin is geslaagd de Golden Slam te winnen. De Australiër Dylan Alcott werd de tweede door later op zondag ook de US Open op zijn naam te schrijven.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat rolstoeltennissers pas sinds 2016 welkom zijn op Wimbledon. Esther Vergeer, die het rolstoeltennis domineerde tussen 2002 en 2012, had daardoor bijvoorbeeld nooit de kans op een Golden Slam.

"De spelers wilden het proberen en toen zei de Wimbledon-organisatie: we gaan het gewoon doen. Die houding hebben wij nodig", aldus De Groot. "Je ziet de professionaliteit jaarlijks toenemen. Dat we nu op de US Open de finale in het Louis Armstrong Stadium speelden, motiveert ons ook enorm. Wij werken harder als andere mensen hard werken voor ons."