Botic van de Zandschulp heeft dankzij zijn opzienbarende prestaties op de US Open een reuzensprong van 55 plaatsen gemaakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Nederlander vond zijn naam maandag terug op de 62e plek.

Van de Zandschulp begon twee weken geleden als nummer 117 van de wereld aan het Grand Slam-toernooi in New York. Hij drong als qualifier door tot de kwartfinales, waarin hij het moest afleggen tegen Daniil Medvedev.

De Rus versloeg Novak Djokovic in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) in de finale en hield de Serviër daarmee van diens 21e Grand Slam-titel af. Medvedev verloor op de US Open slechts één set, in de kwartfinale tegen Van de Zandschulp.

Niemand maakt deze week een grotere sprong dan de 55 plaatsen winst van Van de Zandschulp op de wereldranglijst. De Fransman Benjamin Bonzi en de Amerikaan Jenson Brooksby stijgen 'slechts' achttien plekken.

Voor het eerst in ruim twee jaar staat nu weer een Nederlandse tennisser in de top honderd van de wereld. Robin Haase was in augustus 2019 de laatste. Hij is inmiddels afgezakt naar de 224e plek op de ATP-ranking. Behalve Van de Zandschulp staat ook Tallon Griekspoor (133e) boven Haase.

Top tien ATP-ranking 1. Novak Djokovic (Ser) - 12.133 punten

2. Daniil Medvedev (Rus) - 10.780 punten

3. Stéfanos Tsitsipás (Gri) - 8.350 punten

4. Alexander Zverev (Dui) - 7.760 punten

5. Andrey Rublev (Rus) - 6.130 punten

6. Rafael Nadal (Spa) - 5.815 punten

7. Matteo Berrettini (Ita) - 5.173 punten

8. Dominic Thiem (Oos) - 4.995 punten

9. Roger Federer (Zwi) - 3.765 punten

10. Casper Ruud (Noo) - 3.440 punten

Nadal en Thiem zakken op wereldranglijst

Djokovic blijft de nummer één van de wereld, met bijna veertiehonderd punten voorsprong op Medvedev. De Oostenrijker Dominic Thiem, die de US Open vorig jaar won, zakt twee plaatsen en staat nu achtste.

Rafael Nadal en Roger Federer kwamen niet in actie in New York. De twee iconische routiniers bezetten respectievelijk de zesde en negende plaats op de wereldranglijst. Nadal wordt gepasseerd door de Rus Andrey Rublev.