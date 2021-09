Novak Djokovic heeft na zijn verloren finale op de US Open toegegeven dat hij na het laatste punt opluchting voelde. De Serviër zag zijn missie om zijn vierde Grand Slam-titel van het jaar te veroveren ternauwernood mislukken.

"Ik ben blij dat het voorbij was, omdat de aanloop naar dit toernooi zwaar was. Alles waar ik gedurende de afgelopen weken mentaal en emotioneel mee te maken heb gehad was gewoon veel", aldus de 34-jarige Djokovic in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) na zijn verlies tegen Daniil Medvedev (6-4, 6-4 en 6-4).

"Ik had veel te verwerken en ik was opgelucht dat de reeks eindelijk klaar is", zei de Serviër. "Tegelijkertijd voel ik verdriet, teleurstelling en ook dankbaarheid voor de steun en het speciale moment dat voor mij was gecreëerd op de baan."

Djokovic had de eerste mannelijke tennisser in 52 jaar kunnen worden die de Calendar Slam had kunnen winnen. Vijf tennissers (mannen en vrouwen) slaagden er ooit in om alle vier de Grand Slams in één jaar te winnen.

Novak Djokovic bedankt het publiek na zijn nederlaag in de finale van de US Open. Novak Djokovic bedankt het publiek na zijn nederlaag in de finale van de US Open. Foto: AFP

Publiek was nu eens op de hand van Djokovic

Tijdens de prijzenceremonie sprak de zichtbaar emotionele Djokovic zijn dank uit aan het Amerikaanse publiek, dat duidelijk op zijn hand was. En dat is weleens anders geweest in grote wedstrijden, zeker tegen bijvoorbeeld Roger Federer en Rafael Nadal.

"Deze nederlaag is moeilijk om te verwerken, gezien alles wat er op het spel stond. Maar aan de andere kant heb ik iets gevoeld wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld hier in New York."

"Het publiek maakte het heel speciaal en heeft mij aangenaam verrast. Ik voelde me heel erg bijzonder en de toeschouwers raakten mijn hart, eerlijk gezegd. Dit soort momenten koester ik", aldus Djokovic.

Djokovic wil teleurstelling snel verwerken

De nummer één van de wereld kwam in de finale geen moment echt lekker in de wedstrijd. "Ik heb deze weken meer uren op de baan doorgebracht dan Daniil, dat zeker. Maar het was de afgelopen vijf, zes maanden emotioneel ook een veeleisende periode voor me, met de Grand Slams, de Olympische Spelen en de twee toernooien thuis in Belgrado", verklaarde de drievoudig US Open-kampioen.

"Alle emoties die ik heb doorgemaakt, kwamen hier samen en helaas heb ik de laatste stap niet kunnen zetten. Maar als je het grotere plaatje bekijkt, dan moet je heel tevreden zijn met dit jaar: drie Grand Slam-titels en een finale."

"In tennis slaan we de pagina's gauw weer om en ik heb geleerd om terug te komen na dit soort pijnlijke verliezen. Ik hou van de sport en voel me goed op de baan. Zolang de motivatie er nog is, blijf ik ervoor gaan."