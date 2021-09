Daniil Medvedev heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de US Open op zijn naam geschreven. De Rus was in de finale veel te sterk voor Novak Djokovic, die hierdoor één overwinning tekortkwam voor een zogenoemde Calendar Slam.

De 25-jarige Medvedev versloeg de negen jaar oudere Djokovic in drie sets: 6-4, 6-4 en 6-4. Hij besliste de partij op het hardcourt in New York in twee uur en een kwartier.

De nummer twee van de wereld veroverde zo zijn eerste Grand Slam-titel in zijn carrière. Eerder dit jaar haalde hij de finale van de Australian Open, maar toen was Djokovic in drie sets te sterk. Twee jaar geleden stond Medvedev ook in de eindstrijd van de US Open, maar daarin verloor hij in vijf sets van Rafael Nadal.

Naast de Australian Open won Djokovic dit jaar ook Roland Garros en Wimbledon. Eind juli zag hij zijn kans op een Golden Slam (in één jaar alle Grand Slams en de olympische titel winnen) in rook opgaan toen hij in de halve finales van de latere kampioen Alexander Zverev verloor.

Djokovic had nog wel kans om als zesde speler een Calendar Slam te winnen, maar daar stak Medvedev dus een stokje voor. Don Budge (1938), Maureen Connolly (1953), Rod Laver (1962 en 1969), Margaret Court (1970) en Steffi Graf (1988) slaagden er eerder wel in om alle Grand Slam-toernooien in één jaar te winnen.

Door de nederlaag blijft Djokovic, die de US Open in 2011, 2015 en 2018 wel won, op twintig Grand Slam-titels staan. Hierdoor moet hij het recordaantal titels op de vier grote toernooien nog altijd delen met Roger Federer en Rafael Nadal.

Daniil Medvedev wordt gefeliciteerd door Novak Djokovic. Daniil Medvedev wordt gefeliciteerd door Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Medvedev neemt meteen een voorsprong

In de finale in het volgepakte Arthur Ashe Stadium schoot Medvedev uitstekend uit de startblokken met een break in de openingsgame. Hij profiteerde van de nodige slordigheden van Djokovic, maar dwong zijn opponent ook regelmatig tot verdedigen.

De nummer één van de wereld slaagde er in het vervolg niet meer in om de break achterstand weg te werken, waardoor Medvedev de eerste set binnen 37 minuten naar zich toetrok.

In het tweede bedrijf raakte Djokovic gefrustreerd toen hij bij een stand van 1-0 zijn eerste breakkansen in de partij niet wist te verzilveren. Nadat de Serviër twee games later opnieuw een aantal kansen had laten liggen, sloeg Medvedev in de vijfde game wel toe.

Daniil Medvedev kan zijn geluk niet op met zijn eerste Grand Slam-titel. Daniil Medvedev kan zijn geluk niet op met zijn eerste Grand Slam-titel. Foto: Getty Images

Djokovic vecht tegen de tranen

Medvedev, die op deze US Open alleen tegen Botic van de Zandschulp een set verloor, behield vervolgens simpel zijn service en liet zijn tegenstander af en toe alle hoeken van de baan zien. Ditmaal had hij wel een klein uur nodig om de set te pakken.

Met het verlies van de tweede set leek het verzet van Djokovic gebroken, want Medvedev kwam in het derde bedrijf in een mum van tijd met 4-0 voor. Bij een stand van 5-2 kreeg de Rus zijn eerste matchpoint, maar hij verspeelde die door een dubbele fout en verloor vervolgens zijn servicegame.

Djokovic vocht tijdens de wissel tegen de tranen, waarna Medvedev het in de negende game na een aantal fraaie rally's alsnog afmaakte. Hij besliste de partij op zijn derde matchpoint en won zo voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam-toernooi.