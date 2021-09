Diede de Groot heeft zondag de US Open gewonnen en daarmee een historische prestatie geleverd. Als eerste rolstoeltennisster ooit verzekert ze zich van de zogenoemde Golden Slam, oftewel winst van alle Grand Slam-toernooien én olympisch goud in hetzelfde jaar.

De 24-jarige De Groot was in de finale van de US Open de Japanse Yui Kamiji met 6-3 en 6-2 de baas. Ruim een week geleden pakte De Groot, de nummer één van de wereld, ten koste van de Aziatische al goud bij de Paralympische Spelen in Tokio.

De Groot is de eerste tennisster die erin slaagt een Golden Grand Slam te pakken sinds Steffi Graf in 1988. De Duitse veroverde in dat jaar olympisch goud in Seoul en won net als De Groot alle Grand Slam-toernooien. Bij het rolstoeltennis is het winnen van een Golden Slam een unicum.

Voor De Groot is het haar twaalfde Grand Slam-titel in het enkelspel. Ze pakte in New York met Aniek van Koot ook de titel in het dubbelspel.

Ook Niels Vink kan Nederland zondag nog een titel bezorgen op de US Open. De achttienjarige rolstoeltennisser neemt het in de finale van het quad-toernooi op tegen de Australische paralympisch kampioen Dylan Alcott.