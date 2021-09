Leylah Fernandez denkt niet dat ze zich anders gaat gedragen na haar sprookje op de US Open. De negentienjarige Canadese reikte tot de finale van het Grand Slam-toernooi in New York, waarin ze in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) verloor van Emma Raducanu.

"Ik denk niet dat deze twee weken mijn leven voorgoed gaan veranderen", zei Fernandez na afloop op haar persconferentie. "Ik heb het geluk dat ik een fantastisch begeleidingsteam en familie heb die mij met beide benen op de grond houden."

"Het dringt nu pas tot me door wat ik bereikt heb. Ik ben nog altijd teleurgesteld. Deze nederlaag zal ik nog een tijdje met mij meedragen, maar het zorgt er ook voor dat ik alleen maar harder ga werken. Ik wil op elk toernooi met dezelfde honger verschijnen als ik aan deze US Open ben begonnen."

De negentienjarige Fernandez beleefde een sprookje op de US Open door op weg naar de finale af te rekenen met onder anderen de als derde geplaatste Naomi Osaka, de als vijfde geplaatste Elina Svitolina en de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka.

In de eerste tienerfinale sinds 1999 bleek de achttienjarige Raducanu een maatje te groot voor Fernandez. De Canadese nummer 73 van de wereld verloor in twee sets van de Britse, die de eerste qualifier in de geschiedenis werd die een Grand Slam-toernooi won (4-6 en 3-6).

Leylah Fernandez poseert tijdens de prijsuitreiking met winnares Emma Raducanu. Leylah Fernandez poseert tijdens de prijsuitreiking met winnares Emma Raducanu. Foto: Pro Shots

'Maakte te veel fouten'

"Het was een heel zware partij voor ons allebei", aldus Fernandez. "Ik maakte helaas te veel fouten op de beslissende momenten en zij profiteerde daarvan. Emma heeft geweldig gespeeld, dus de felicitaties gaan naar haar. Hopelijk kom ik volgend jaar terug."

"Het was absoluut een magisch toernooi. De belangrijkste les die ik heb geleerd, is hoe je moet herstellen na al die geweldige overwinningen achter elkaar. Na elke zege was ik zo blij en uitzinnig van vreugde. Ik wilde weer de baan op en opnieuw spelen."

"Ik heb alleen het geluk dat ik een fantastisch team achter me heb staan dat me kalmeerde. Ze zeiden: geniet van de overwinning, maar de volgende dag gaan we weer aan het werk. Ik ben er trots op dat ik heb kunnen leren hoe je jezelf moet organiseren op deze momenten."

Door haar opmars op de US Open maakt Fernandez een grote sprong op de wereldranglijst. De tiener, die als nummer 73 aan het Grand Slam-toernooi in New York begon, is de nieuwe mondiale nummer 28. Ze verzekerde zich ook van ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld.