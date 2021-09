Emma Raducanu beseft dat ze met het winnen van de US Open een unieke prestatie heeft geleverd én hoop geeft aan de tenniswereld. De achttienjarige Britse schreef zaterdag geschiedenis door als eerste quailifier ooit de titel te veroveren op een Grand Slam-toernooi.

"Ik denk dat ik bewezen heb dat alle speelsters in het schema kans hebben om te winnen", zei Raducanu na haar zege (6-4 en 6-3) op de negentienjarige Leylah Fernandez. "De toekomst van het vrouwentennis is geweldig."

De nummer 150 van de wereld zorgde door met haar sensationele eindzege voor tal van mijlpalen en records. Ze is bijvoorbeeld de eerste is de eerste Britse vrouw sinds Virginia Wade in 1977 die een Grand Slam-toernooi wint. Wade - 77 jaar oud inmiddels - was ook aanwezig in New York, evenals Tim Henman, die in 2004 de halve eindstrijd haalde op de US Open.

"Het betekent zoveel voor me om in hun voetsporen te treden en dat ze hier waren. Zij hebben me het geloof gegeven dat ik het kon doen."

'Leylah blijft altijd vechten'

Extra knap is dat Raducanu op de US Open geen set verloor in haar drie kwalificatiewedstrijden en ook niet in haar zeven partijen in het hoofdtoernooi. In de finale tegen Fernandez, nummer 73 van de wereld, had ze een uur en 51 minuten nodig voor de zege

"Bedankt New York, vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd heb ik me thuis gevoeld. Jullie hebben me door moeilijke momenten heen gesleept."

In de finale kwam Raducanu geen moment in de problemen, al werkte Fernandez nog de eerste twee matchpoints weg. "Leylah blijft altijd vechten en ik wist dat ik diep moest gaan", vertelde de in Canada geboren Raducanu, die meermaals als junior tegen Fernandez speelde.

In de laatste game leek het even mis te gaan. Raducanu kreeg een breakpoint tegen en verwondde haar knie. Na een behandeling maakte ze het op haar derde matchpoint alsnog af met een ace. "In die laatste game bad ik dat ik geen dubbele fout zou slaan. Ik moest in het moment blijven en me focussen. Gelukkig kwam het goed."