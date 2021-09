Emma Raducanu heeft zaterdag tennisgeschiedenis geschreven door als eerste qualifier ooit een Grand Slam-toernooi te winnen. De achttienjarige Britse was in de finale van de US Open met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez.

De sensationele eindzege van Raducanu zorgt voor meer mijlpalen en records. De nummer 150 van de wereld, die door haar US Open-titel zal stijgen naar de 23e plaats, is de eerste Britse eindwinnares in 44 jaar. Ze treedt in de voetsporen van Virginia Wade, die in 1977 Wimbledon won. Bij de mannen waren er sindsdien nog wel drie titels voor Andy Murray (twee keer Wimbledon en een keer de US Open).

De in Canada geboren Raducanu is ook nog eens de jongste winnares van een Grand Slam-toernooi sinds 2004. Destijds was de zeventienjarige Maria Sharapova eindwinnaar op Wimbledon. Het duel met de negentienjarige Fernandez was bovendien de eerste tienereindstrijd op een Grand Slam sinds de US Open-finale tussen de zeventienjarige Serena Williams en de achttienjarige Martina Hingis in 1999.

Extra knap is dat Raducanu bij haar historische opmars in New York geen enkele set verloor in haar drie kwalificatiewedstrijden en ook niet in haar zeven partijen in het hoofdtoernooi. In de finale tegen Fernandez, nummer 73 van de wereld, had ze een uur en 51 minuten nodig voor de zege, waarna ze de tribunes opging om familie en vrienden in de armen te vallen.

Raducanu speelde pas haar tweede Grand Slam-toernooi, nadat ze eerder deze zomer bij haar debuut op Wimbledon de vierde ronde haalde. Voor Fernandez was het haar zevende Grand Slam-deelname en voorheen kwam ze nooit verder dan de derde ronde.

Finalisten speelden eerder als junioren tegen elkaar

De bijzondere eindstrijd was de eerste confrontatie tussen Raducanu en Fernandez sinds 2018, maar toen speelden ze tegen elkaar op het juniorentoernooi van Wimbledon. In hun voor beiden veruit grootste wedstrijd tot nu toe haalden ze zaterdag een hoog niveau, al was de jongste van de twee wel duidelijk de sterkste.

Met haar goede service en haar krachtige slagen was Raducanu solide in de eerste set, terwijl Fernandez meer fouten maakte. In de tweede set begon Fernandez, die deze US Open stuntte tegen Aryna Sabalenka (2), Naomi Osaka (3), Jelina Svitolina (5), sterk, maar dat leidde niet tot een voorsprong.

Raducanu nam daarna opnieuw het heft in handen en liep met indrukwekkend en agressief tennis uit naar 5-2. Ze kreeg twee wedstrijdpunten op de service van Fernandez, maar de Canadese werkte die weg. Een game later mocht Raducanu voor de titel serveren. Toen ze tegen een breakpoint aankeek, liep ze een wond aan haar knie op, waardoor ze een medische behandeling moest ondergaan.

Na de onderbreking liet Raducanu zich niet afleiden en ze maakte het op haar derde wedstrijdpunt af met een ace. Ze ging vol ongeloof gestrekt op de baan liggen, waarna ze snel onder begeleiding van beveiligers haar team opzocht op de tribunes.

Zondag wacht opnieuw een historische finale op de US Open, want dan gaat Novak Djokovic tegen Daniil Medevedev voor zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij Roger Federer (20) en Rafael Nadal (20) voorbij is.