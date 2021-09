Novak Djokovic staat op het punt om tennisgeschiedenis te schrijven. De 34-jarige Serviër heeft nog één overwinning nodig om alle vier de Grand Slams in één jaar te winnen. In 1969 werd dat voor het laatst gedaan door een tennisser.

"Nog één wedstrijd, ik ga alles geven: mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam, mijn hoofd. Ik ga de volgende partij in alsof het de laatste uit mijn carrière is", zei Djokovic, die daarna uitbundig werd toegejuicht door het publiek in het Arthur Ashe Stadium.

De nummer één van de wereld bereikte de finale in New York door winst in een vijfsetter op Alexander Zverev, de Duitser van wie hij enkele weken eerder op de Olympische Spelen in Tokio in de halve finales had verloren.

Daarmee vervloog de droom van Djokovic op een 'Golden Grand Slam', winst van alle vier de Grand Slams én olympisch goud in hetzelfde jaar. Desondanks koerst de Serviër nog altijd af op een zelden vertoonde prestatie.

Djokovic won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Hij kan daar zondag de US Open aan toevoegen. Rod Laver was 52 jaar geleden de laatste tennisser die alle Grand Slams in één jaar won.

"Ik weet dat iedereen daar graag over wil praten, maar er valt niet zoveel over te zeggen. Ik heb nog één wedstrijd te gaan", zei Djokovic. "Ik weet wat er op het spel staat, natuurlijk ben ik me daarvan bewust."

Rod Laver in het publiek bij de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev. Rod Laver in het publiek bij de wedstrijd tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev. Foto: AP

Djokovic kan Federer en Nadal overtreffen met 21e Grand Slam

Laver won in zowel 1962 als 1969 alle Grand Slams. De 83-jarige Australiër zag vrijdag in het Arthur Ashe Stadium hoe Djokovic weer een stap dichter bij herhaling van die zeldzame prestatie kwam. De Serviër boekte zijn 27e overwinning op rij op een Grand Slam. Zijn laatste nederlaag was eind vorig jaar in de finale van Roland Garros, dat vanwege de coronapandemie pas in het najaar werd gehouden, tegen Rafael Nadal.

Djokovic bereikte voor de 31e keer de finale van een Grand Slam, waarmee hij weer een record van Roger Federer evenaarde. Hij kan de Zwitser zondag overtreffen wat betreft het aantal gewonnen Grand Slam-titels. Djokovic heeft er net als Federer en Nadal twintig op zijn erelijst staan.

De Serviër staat voor de negende keer in de finale in New York, ook een record. Pete Sampras en Ivan Lendl lukte dat acht keer. De Amerikaan stapte wel vaker als winnaar van de baan. Sampras won de US Open vijf keer, net als landgenoot Jimmy Connors en Federer.

Djokovic staat evenals Lendl op drie titels. Zondag wil hij daar tegen Daniil Medvedev nummer vier aan toevoegen. "Het wordt een gevecht tegen iemand die ook in geweldige vorm verkeert. Ik ga alles geven wat ik in me heb om deze finale te winnen."