Daniil Medvedev heeft vrijdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van de US Open bereikt. De Rus, die eerder in New York nog afrekende met de Nederlandse sensatie Botic van de Zandschulp, was in de halve finales in drie sets te sterk voor Félix Auger-Aliassime: 6-4, 7-5 en 6-2.

De 25-jarige Medvedev dwong de vier jaar jongere Auger-Aliassime tot een hoop fouten in de eerste set. Dat leidde in de zevende game tot de beslissende break voor de als tweede geplaatste Rus.

In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en nam Auger-Aliassime een break voorsprong, maar het ging helemaal mis toen hij bij een stand van 5-4 mocht serveren voor setwinst. De Canadees verspeelde twee setpunten en verloor drie games op rij. In de derde set maakte Medvedev het karwei gedecideerd af.

Hierdoor blijft Van de Zandschulp de enige tennisser die op deze US Open een set wist te winnen tegen Medvedev. De Veenendaler kwam in de kwartfinales na twee kansloze sets terug tot 1-2, maar moest vervolgens alsnog buigen voor de nummer twee van de wereld.

Félix Auger-Aliassime verspeelde in de tweede set twee setpunten. Foto: Getty Images

Medvedev treft Djokovic of Zverev in eindstrijd

Medvedev treft in de finale de winnaar van de partij tussen de mondiale nummer één Novak Djokovic en de als vierde geplaatste Alexander Zverev, die vorig jaar in de finale verloor van Dominic Thiem. Zij spelen in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) tegen elkaar.

In 2019 haalde Medvedev ook al de eindstrijd van de US Open. Dat was zijn eerste Grand Slam-finale in zijn loopbaan, maar die verloor hij van Rafael Nadal. Hij poetste toen een 0-2-achterstand weg, maar moest in de beslissende vijfde set alsnog zijn meerdere erkennen in de Spanjaard.

Sindsdien schopte Medvedev het nog één keer tot de eindstrijd van een Grand Slam: begin dit jaar op de Australian Open. In Melbourne ging hij in drie sets kansloos onderuit tegen Djokovic, waardoor hij nog altijd op zijn eerste Grand Slam-titel wacht.