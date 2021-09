Rolstoeltennisster Diede de Groot is nog één overwinning verwijderd van een historische Golden Slam. De 24-jarige Nederlandse bereikte vrijdag de finale van de US Open.

De Groot besliste in de halve eindstrijd het Nederlandse onderonsje met Aniek van Koot in haar voordeel. Ze gunde haar landgenote slechts één game: 6-1 en 6-0.

Als De Groot zondag ook de finale in New York wint, verovert ze als eerste rolstoeltennisser een Golden Slam: in één jaar alle Grand Slam-toernooien in het enkelspel winnen én goud veroveren op de Paralympische Spelen.

Een week geleden werd de Utrechtse voor het eerst in haar carrière paralympisch kampioene in het enkelspel. Met Van Koot pakte ze in Tokio ook het goud in het dubbelspel.

De Groot schreef eerder dit jaar ook de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op haar naam. In totaal heeft ze elf Grand Slam-titels op haar erelijst staan. De nummer één van de wereld won de US Open de afgelopen drie jaar.

In de finale op Flushing Meadows speelt De Groot tegen de winnares van de partij tussen de Britse Jordanne Whiley en de Japanse Yui Kamiji. Laatstgenoemde was haar tegenstander in de paralympische finale.