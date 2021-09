Novak Djokovic zag een Golden Slam op de Olympische Spelen in Tokio in rook opgaan, maar de Serviër stelt zondagavond bij een zege op Daniil Medvedev in de US Open-finale wel een zeldzame Calendar Slam veilig. Dit zijn de vijf tennissers die in het verleden alle vier de grote toernooien in één kalenderjaar wisten te winnen.

Don Budge (1938)

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam Don Budge niet verder dan elf deelnames aan Grand Slams, maar de Amerikaan wist de laatste zes grote toernooien waaraan hij deelnam wel allemaal te winnen. In 1938 was het vier keer raak.

Tijdens de oorlog ging Budge in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. Bij een training scheurde hij een spier in zijn schouder, een blessure waarvan hij nooit meer helemaal zou genezen. Na de oorlog haalde Budge zijn oude niveau daardoor niet meer. De eerste winnaar van de Calendar Slam overleed in 2000 op 84-jarige leeftijd.

Don Budge in actie op Wimbledon in 1937, een van de zes Grand Slams die hij in zijn carrière wist te winnen. Don Budge in actie op Wimbledon in 1937, een van de zes Grand Slams die hij in zijn carrière wist te winnen. Foto: Getty

Maureen Connolly (1953)

Maureen Connolly kende in haar jonge jaren een bizar succesvolle carrière, tot het noodlot toesloeg. In 1951 werd de Amerikaanse op zestienjarige leeftijd de jongste winnares ooit op de US Open en op de acht Grand Slam-toernooien die ze daarna speelde, veroverde ze ook de titel. Het gevolg was een Calendar Slam in 1953, waarbij ze slechts één set verloor.

Een jaar later was de loopbaan van Connolly al voorbij toen ze op negentienjarige leeftijd ernstig gewond raakte bij een ongeluk tijdens het paardrijden. Haar been werd verbrijzeld. Twaalf jaar later werd bij Connolly kanker gediagnosticeerd. Ze werd niet ouder dan 34 jaar.

Maureen Connolly na haar zege op Wimbledon in 1954. Maureen Connolly na haar zege op Wimbledon in 1954. Foto: Getty

Rod Laver (1962 én 1969)

Rod Laver was vrijdag in New York aanwezig bij de halve finale van Djokovic. De Australische tennislegende zag hoe de Serviër in vijf sets te sterk was voor Alexander Zverev. Daarmee kwam Djokovic een stap dichter bij de prestatie van Laver, die 52 jaar geleden de laatste man was die alle Grands Slams in één jaar won.

De inmiddels 83-jarige Laver is de enige tennisser met twee Calendar Slams. Dat hadden er misschien wel meer kunnen zijn, maar tussen 1963 en 1967 mocht hij niet deelnemen aan Grand Slams omdat hij prof was geworden. Pas vanaf de Open Era, die in 1968 van start ging, waren professionele spelers welkom op de grote toernooien. In Melbourne werd in 2000 het centercourt van de Australian Open naar Laver vernoemd.

Rod Laver op de tribune als toeschouwer bij de halve finale tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev. Rod Laver op de tribune als toeschouwer bij de halve finale tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev. Foto: AP

Margaret Court (1970)

Serena Williams weet maar al te goed hoe succesvol Margaret Court is geweest op de vier grote toernooien, want de 39-jarige Amerikaanse jaagt al enkele jaren tevergeefs op een evenaring van het Grand Slam-record van de Australische tennislegende. Court won in totaal 24 titels in het enkelspel, waarvan twaalf in het amateurtijdperk, en piekte in 1970 door alle vier de majors in één jaar te winnen.

Court boekte haar meeste successen op de Australian Open (elf titels), waar sinds 2003 een stadion haar naam draagt. Ondanks haar grote successen is de strenggelovige Court behoorlijk omstreden in de tenniswereld door beledigende uitspraken over homo's en transgender personen, waardoor haar successen naar de achtergrond zijn verdwenen. Laver noemde haar in 2020 al eens "een nachtmerrie voor het Australische tennis".

Margaret Court is nog altijd de houdster van het Grand Slam-record bij de vrouwen. Margaret Court is nog altijd de houdster van het Grand Slam-record bij de vrouwen. Foto: Getty Images

Steffi Graf (1988)

Met 22 Grand Slam-titels was Steffi Graf weliswaar minder succesvol op de grote toernooien dan Williams en Court, maar de inmiddels 52-jarige Duitse bereikte nog iets veel mooiers dan een Calendar Slam: de Golden Slam. De zevenvoudig Wimbledon-winnares won in 1988 alle grote toernooien én pakte goud op de Olympische Spelen.

Naast Graf slaagde niemand erin de vijf toernooien in één jaar te winnen. Djokovic was dit jaar lang in de race voor zijn Golden Slam, maar de nummer één van de wereld werd in de halve finales van de Olympische Spelen uitgeschakeld door de latere kampioen Zverev.