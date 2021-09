Met een krachtmeting tussen tienersensaties Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) krijgen de toeschouwers op de US Open zaterdagavond een historische finale voorgeschoteld. Bibiane Schoofs weet sinds kort uit eigen ervaring hoe lastig het is om tegen Raducanu te spelen. "Er zit bij haar geen rem op."

Net hersteld van een slepende rugblessure en amper wedstrijden in de benen had de 33-jarige Schoofs één grote wens op de US Open: een gunstige loting voor de eerste ronde van het kwalificatietoernooi, zodat ze er misschien een beetje in zou kunnen komen. En toen rolde de naam van Wimbledon-sensatie Raducanu uit de bus.

"Dan zie je de loting en denk je: hmm, er waren betere lotingen denkbaar geweest", zegt Schoofs hardop lachend in gesprek met NU.nl. "Wat moet je anders dan lachen? Ik had op een andere loting gehoopt na er zes maanden uit te zijn geweest. Ik wist: die meid is on fire. Ik probeerde het, maar kreeg geen kans om erin te komen."

Raducanu gunde Schoofs slechts drie games (6-1 en 6-2), wat een voorbode bleek voor de rest van haar toernooi. De huidige nummer 150 van de wereld, die erop had gerekend dat ze na de kwalificaties naar huis zou vliegen, speelde inmiddels al negen wedstrijden op Flushing Meadows en is nog altijd zonder setverlies. Sterker: slechts één keer verloor ze in een set meer dan vier games.

"Er zit bij haar geen rem op", weet Schoofs (WTA-285). "Ik was ook aan het struggelen en speelde niet goed, maar ze hield de druk er goed op. In de tweede set dacht ik nog terug te kunnen komen, maar toen begon ze te serveren en wist ik: hier is niks aan te doen. Raducanu geeft niks cadeau, is heel beweeglijk en haar backhand is steady. Ze doet alles met de volle overtuiging en zit echt in een flow."

Het is voor het eerst dat een qualifier het op een Grand Slam-toernooi tot de finale weet te schoppen. Raducanu brak eerder dit jaar door op Wimbledon, waar de Britse voor eigen publiek de vierde ronde haalde. Door duizeligheid moest ze opgeven en strandde ze in het zicht van de kwartfinales, maar in New York laat het toptalent zien dat haar Wimbledon-stunt geen toevalstreffer was.

Emma Raducanu is de eerste qualifier ooit die de finale van een Grand Slam-toernooi haalt. Emma Raducanu is de eerste qualifier ooit die de finale van een Grand Slam-toernooi haalt. Foto: AFP

'Fernandez is sowieso een blijvertje'

Overigens is Raducanu niet de enige sensatie in New York, want ze treft zaterdag in de finale de pas negentienjarige Fernandez. De Canadese nummer 73 van de wereld kwam hiervoor nooit verder dan de derde ronde op een Grand Slam-toernooi, maar maakte op haar weg naar de finale in New York korte metten met wereldtoppers als Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina en Aryna Sabalenka.

Haar succes komt niet helemaal uit de lucht vallen, want Fernandez won eerder dit jaar al het WTA-toernooi van Monterrey en ze haalde vorig jaar de finale in Acapulco. De dochter van een ex-profvoetballer uit Ecuador, tevens haar coach, wordt vooral gedreven door haar criticasters. "Ik kan me nog mijn lerares op school herinneren die zei dat ik nooit zou slagen als tennisser. Sindsdien zit er een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: blijf knokken en bewijs haar dat je je dromen waar gaat maken."

De grote vraag is of Raducanu en Fernandez dit niveau na de US Open vast kunnen houden, want het is in het vrouwenenkelspel vaak stuivertje wisselen op de Grand Slam-toernooien. Speelsters als Jelena Ostapenko en Sloane Stephens bewijzen hoe lastig het is om na succes op een Grand Slam-toernooi in de top te blijven. "Maar Fernandez is sowieso wel een blijvertje", denkt Schoofs. "Ze heeft het dit jaar al vaker laten zien en ze straalt veel vertrouwen uit."

"Na haar zege op Osaka vroeg de interviewer op de baan wanneer ze het geloof kreeg dat ze zou kunnen winnen. Toen zei ze: 'Vanaf het moment dat ik de baan op stapte'. En ik geloofde haar direct. Echt wauw, dat ze dat zo voelt. Raducanu is ook alleen maar beter gaan spelen na onze wedstrijd. Als ze dit niveau vast kunnen houden, wacht ons als tennisliefhebbers een toekomst met mooie wedstrijden."

De finale tussen Raducanu en Fernandez begint zaterdag om 22.00 uur in het Arthur Ashe Stadium. De laatste keer dat twee tieners de eindstrijd haalden op de US Open was voordat Raducanu en Fernandez geboren waren: in 1999. Een zeventienjarige Serena Williams won toen de finale van de één jaar oudere Martina Hingis.