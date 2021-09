Emma Raducanu is dol van vreugde met haar finaleplaats op de US Open, al weet ze amper welke mijlpalen en records ze nu op haar naam heeft staan. Het achttienjarige toptalent versloeg in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) Maria Sakkari in de halve eindstrijd en werd zo de eerste Britse vrouw in een Grand Slam-finale in 44 jaar.

"Dat wist ik niet eens", vertelde Raducanu toen ze geconfronteerd werd met die mijlpaal. "Dat het na zo'n lange tijd weer gelukt is, betekent heel veel voor mij."

De Britse premier Boris Johnson sprak vrijdag over een "briljante overwinning" van Raducanu, die met haar finaleplaats de opvolger is van Virginia Wade (finaleplaats op Wimbledon in 1977). Ze is tevens de eerste qualifier in een Grand Slam-finale in de Open Era (sinds 1968) en de jongste finaliste op een Grand Slam-toernooi sinds de zeventienjarige Maria Sharapova op Wimbledon in 2004.

"Natuurlijk had ik mijn dromen, maar dat dit allemaal nu al zou gebeuren had ik niet verwacht", reageerde Raducanu. "Dit is shocking, bizar en nog meer dan dat. Ik kan het niet geloven."

Emma Raducanu slaat een bal in het publiek na haar zege op Maria Sakkari. Emma Raducanu slaat een bal in het publiek na haar zege op Maria Sakkari. Foto: Getty Images

'Het wordt een heel andere wedstrijd'

Raducanu verloor in haar negen wedstrijden op de US Open niet eens een set, al trof ze geen enkele toptienspeelster. In de kwartfinales was ze te sterk voor olympisch kampioene Belinda Bencic (WTA-12), waarna ze in de halve finale Sakkari (WTA-18) versloeg met 6-1 en 6-4. Raducanu is de nummer 150 van de wereld.

"Ik wist dat ik een vergelijkbaar niveau kon halen tegen dit soort speelsters, maar ik had niet verwacht dat ik het ook één set en zelfs twee sets vol zou kunnen houden. Dit is ongelooflijk."

Zaterdag in de eindstrijd in New York treft Raducanu een andere tienersensatie. Ze staat tegenover de negentienjarige Canadese Leylah Fernandez, die 73e staat op de wereldranglijst. De twee speelden vaker tegen elkaar, maar dan in het juniorencircuit.

"Ik herinner me dat ik Leylah sprak bij de Orange Bowl in Florida voor speelsters onder de twaalf jaar. Op het juniorentoernooi van Wimbledon in 2018 hebben we voor het laatst tegen elkaar gespeeld. Sindsdien hebben we allebei dus een grote stap gezet. Het wordt zaterdag een heel andere wedstrijd."

De finale wordt zaterdag om 22.00 uur gespeeld in New York.