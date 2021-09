Revelatie Leylah Fernandez bereikte in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) op sensationele wijze de finale van de US Open, maar het had niet veel gescheeld of het Canadese toptalent was nooit aan een tenniscarrière begonnen. Op school werd het haar vroeger afgeraden om er tijd en energie in te stoppen.

"Heel veel mensen hebben aan mij, mijn familie en mijn dromen getwijfeld", zei Fernandez na haar spectaculaire zege op Aryna Sabalenka (7-6 (3), 4-6 en 6-4) in New York. "Die mensen bleven maar zeggen dat ik nooit een professioneel tennisser zou worden en dat ik beter kon stoppen om me op school te richten."

"Ik kan me nog één lerares herinneren die me vertelde dat ik nooit zou slagen als tennisster. Toen was het niet zo grappig, maar ik kan er nu hartelijk om lachen. Ik ben blij dat ze dat vroeger elke dag zei, want sindsdien zit er een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: blijf knokken en bewijs haar dat je je dromen waar gaat maken."

De deze week negentien jaar geworden Fernandez speelt op de US Open het zevende Grand Slam-toernooi in haar nog prille loopbaan, maar ze kwam voorheen nooit verder dan de derde ronde. In New York schakelde de nummer 73 van de wereld op haar weg naar een historische finale de ene na de andere wereldtopper uit.

Leylah Fernandez versloeg op haar weg naar de finale onder anderen Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina en Aryna Sabalenka.

'Mijn vader zegt altijd dat niets onmogelijk is'

Eerst werd tweevoudig US Open-winnares en titelverdedigster Naomi Osaka verslagen door Fernandez en daarna moesten ook drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber, Elina Svitolina (WTA-5) en Aryna Sabalenka (WTA-2) eraan geloven.

Fernandez haalt in haar wedstrijden niet alleen motivatie uit de weinig bemoedigende woorden van haar criticasters, maar ook uit de positieve mindset van haar vader. De voormalige profvoetballer uit Ecuador is ook de coach van zijn dochter en geeft haar vanuit huis tactische aanwijzingen.

"Mijn vader zal altijd tegen me blijven zeggen dat er geen limiet is voor wat ik allemaal kan en wil bereiken", aldus Fernandez. "Het is voor mij een eyeopener dat ik in een driesetter overeind kan blijven tegen deze topspelers en er ook nog van kan winnen. Ik ben heel blij dat ik die ervaring op heb kunnen doen."

In de finale van de US Open neemt Fernandez het op tegen de andere tienersensatie Emma Raducanu, die als eerste qualifier ooit de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi bereikte. De finale in New York begint zaterdag om 22.00 uur.