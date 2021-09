Tienersensaties Emma Raducanu en Leylah Fernandez hebben hun sprookje op de US Open in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een passend vervolg gegeven door de finale te bereiken. Raducanu is zelfs de eerste tennisster in de Open Era (sinds 1968) die als qualifier de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi haalt.

De pas achttienjarige Raducanu was in het Arthur Ashe Stadium veel te sterk voor de Griekse Maria Sakkari, de nummer achttien van de wereld: 6-1 en 6-4. De Britse incasseerde weliswaar zeven breakpoints, maar die sloeg ze allemaal weg. Sakkari maakte het zichzelf moeilijk met 33 onnodige fouten, bijna het dubbele van haar opponente (17).

Het is de eerste keer in 44 jaar dat er een Britse vrouw in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. Virginia Wade was in 1977 op Wimbledon de laatste die daarin slaagde. Raducanu is daarnaast de jongste Grand Slam-finalist uit het Verenigd Koninkrijk sinds 1959, toen Christine Truman de eindstrijd van Roland Garros haalde.

Nog altijd heeft Raducanu op deze US Open nog geen set verloren. De huidige nummer 150 van de wereld begon haar sprookje in het kwalificatietoernooi, waardoor ze inmiddels al negen wedstrijden heeft gespeeld in New York. Slechts in één partij gaf ze in een set meer dan vier games weg.

De opmars van Raducanu komt niet volledig uit de lucht vallen. Het Britse talent haalde eerder dit jaar uit het niets de vierde ronde op Wimbledon, het eerste Grand Slam-toernooi uit haar loopbaan. In de strijd om een plek in de kwartfinales moest ze vanwege duizeligheid opgeven tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Fernandez maakt ook korte metten met Sabalenka

Raducanu is niet de enige tienersensatie in New York, want ook de deze week negentien jaar geworden Fernandez bereikte de finale. De Canadese had drie sets nodig om Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereld, uit te schakelen: 7-6 (3), 4-6 en 6-4.

De 23-jarige Sabalenka verzuimde in de eerste set een setpoint te verzilveren en verloor de wedstrijd door een love break op 4-5. De Belarussische sloeg weliswaar liefst 45 winners, maar ook 52 onnodige fouten (29 meer dan Fernandez).

Met haar zege op Sabalenka zorgde Fernandez niet alleen voor een grote stunt, maar liet ze voor de zoveelste keer zien dat ze zich op hardcourt kan meten met de wereldtop. De huidige nummer 73 van de wereld rekende op haar weg naar de halve finales af met onder anderen Naomi Osaka, Angelique Kerber en Elina Svitolina.

Het is de eerste keer deze eeuw dat de finale van een Grand Slam-toernooi tussen twee tieners gaat. In 1999 stonden de toen zeventienjarige Serena Williams en de achttienjarige Martina Hingis tegenover elkaar in de eindstrijd van de US Open. Raducanu en Fernandez waren toen nog lang niet geboren.

De finale wordt zaterdag om 22.00 uur gespeeld in New York. Vorig jaar ging de titel naar Osaka, die Victoria Azarenka in de finale in drie sets versloeg.