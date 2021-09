De Canadese tennisster Leylah Fernandez heeft de finale in het vrouwenenkelspel van de US Open bereikt. De 19-jarige tennisster was in drie sets te sterk voor de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka: 7-6 4-6 6-4.

Fernandez is de nummer 73 van de wereld en versloeg Sabalenka, de nummer twee van de wereld. In 2020 kwam Fernandez tot de tweede ronde op Flushing Meadows. Dit jaar stuntte ze door in de derde ronde de als derde geplaatste Naomi Osaka uit Japan, tweevoudig winnares van de US Open, te verslaan. In de vierde ronde klopte ze ook de Duitse Angelique Kerber, winnares in New York in 2016.

De Canadese komt in de finale tegenover de Griekse tennisster Maria Sakkari of de Britse Emma Raducanu te staan, die in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) ook strijden om een plaats in de finale.

De finale van het vrouwenenkelspel bij de US Open wordt zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) gespeeld.