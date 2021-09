Kim Clijsters gaat dit jaar toch nog een officiële wedstrijd spelen. De 38-jarige tennisster heeft een wildcard geaccepteerd voor een nieuw WTA-toernooi in Chicago.

"Ik kijk ernaar uit om Chicago voor het eerst te bezoeken en om terug te keren op de Tour", schrijft Clijsters donderdag op Twitter.

De viervoudig Grand Slam-winnares begon eind 2019 aan haar tweede comeback als toptennisster, na een pauze van bijna zeven jaar. De Belgische speelde vorig jaar mede door de coronapandemie slechts drie WTA-toernooien en werd telkens in de eerste ronde uitgeschakeld (Dubai, Monterrey en US Open).

In oktober 2020 onderging ze een knie-operatie, in januari volgde een coronabesmetting.

Mede daardoor kwam Clijsters dit seizoen nog helemaal niet in actie.Ze sloeg de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon over, maar speelde in juli wel een demonstratiewedstrijd tegen Sloane Stephens in Atlanta. Daarna meldde ze zich geblesseerd af voor de US Open, die momenteel bezig is in New York. Clijsters won haar favoriete Grand Slam-toernooi in 2005, 2009 en 2010.

Bij de Chicago Fall Tennis Classic zal de Vlaamse haar eerste wedstrijd in ruim een jaar spelen. Het Amerikaanse hardcourttoernooi staat van 27 september tot en met 3 oktober op het programma. Zes toptienspeelsters hebben hun deelname toegezegd.