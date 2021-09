Emma Raducanu kan zelf ook nog niet helemaal geloven dat ze in de halve finales van de US Open staat. De Britse sensatie, die in New York het tweede Grand Slam-toernooi uit haar nog prille loopbaan speelt, had er al rekening mee gehouden dat ze na het kwalificatietoernooi naar huis zou vliegen.

"Ik had echt totaal niet verwacht dat ik hier nog zou staan", zei Raducanu op de persconferentie na haar overwinning op Belinda Bencic (6-3 en 6-4). "Mijn terugvlucht was al geboekt en stond gepland na de kwalificaties, dus dat is een fijn luxeprobleem om te hebben. Ik geniet echt van deze ervaring."

De pas achttienjarige Raducanu is geen onbekende meer, want ze kende eerder dit jaar op Wimbledon haar definitieve doorbraak op het hoogste niveau. De huidige nummer 150 van de wereld haalde uit het niets de vierde ronde in Londen, maar moest vanwege duizeligheid opgeven tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Op de US Open stunt Raducanu niet alleen door ver te komen, maar ook door al haar partijen op indrukwekkende wijze te winnen. De tienersensatie is na acht wedstrijden nog altijd zonder setverlies op Flushing Meadows en slechts in één partij gaf ze in één set vijf games weg. Tegen Bencic liep ze direct tegen een break aan, maar liet ze zien over de nodige veerkracht te beschikken.

"Ik zei op de baan tegen mezelf dat dit de laatste keer zou kunnen zijn dat ik in het Arthur Ashe Stadium speel. Daardoor heb ik alles gegeven en ervan genoten. Ik ben hier niet om records te breken, maar ik focus me op mijn wedstrijden. Ik heb nog niet eens aan mijn volgende partij gedacht."

Raducanu prijst andere revelatie en oude bekende Fernandez

Raducanu is nu de jongste vrouw in de halve finales van de US Open sinds Maria Sharapova in 2005. Die eer viel woensdag nog ten deel aan Leylah Fernandez, de kersverse negentienjarige sensatie die eveneens stuntte door de laatste vier te bereiken in New York. De twee talenten zijn geen onbekenden van elkaar.

"Ik kan Leylah al sinds we in de categorie onder 12 jaar uitkwamen. Op het juniortoernooi van Wimbledon heb ik zelfs tegen haar gespeeld. Dat we vroeger als kind tegen elkaar hebben gespeeld en nu beiden in de halve finales van de US Open staan, vind ik heel cool. Ze is ook nog eens een heel leuke persoon", aldus Raducanu.

De twee revelaties kunnen elkaar mogelijk in de finale treffen, want ze ontlopen elkaar in de halve eindstrijd. Raducanu speelt tegen de Griekse Maria Sakkari voor een plek in de US Open-finale en Fernandez wacht een krachtmeting met de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereld.