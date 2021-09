Novak Djokovic heeft zich donderdag voor de twaalfde keer in zijn loopbaan voor de halve finales van de US Open geplaatst. De Serviër rekende - opnieuw in een viersetter - af met de Italiaan Matteo Berrettini: 5-7, 6-2, 6-2 en 6-3.

Net als tegen Kei Nishikori en Jenson Brooksby kende de 34-jarige Djokovic tegen Berrettini een valse start door de eerste set te verliezen, maar de Serviër richtte zich weer net zo snel op als in zijn vorige partijen. Berrettini kreeg na de eerste set in de hele partij nog maar één breakpoint en dat verzilverde hij niet.

Djokovic, die zoals wel vaker een deel van het publiek tegen zich had, speelde daarna vooral een stuk zorgvuldiger en zorgde ervoor dat de Italiaan de hoop op de zege snel verloor. 'The Djoker' sloeg in de eerste set zeventien onnodige fouten, zes meer dan in de tweede, derde én vierde set bij elkaar opgeteld (elf).

Het was voor Berrettini de tweede keer dat hij in de kwartfinales van de US Open stond. De huidige nummer acht van de wereld haalde in 2019 zelfs de laatste vier op Flushing Meadows, maar hij werd toen in drie sets verslagen door Rafael Nadal. Eerder dit jaar verloor Berrettini al de Wimbledon-finale van Djokovic.

Novak Djokovic staat voor de twaalfde keer in de halve finales van de US Open. Foto: AFP

Djokovic aast op revanche tegen Zverev

Voor Djokovic is het de eerste keer sinds 2018 dat hij op de US Open verder komt dan de vierde ronde. In 2019 moest hij in die fase geblesseerd opgeven tegen Stan Wawrinka en vorig jaar werd Djokovic in de achtste finales gediskwalificeerd toen hij uit frustratie de bal (per ongeluk) tegen een lijnrechter sloeg.

In de halve finales wacht Djokovic een beladen wedstrijd tegen Alexander Zverev. De Duitser was hem deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio verrassend de baas, waardoor Djokovic een streep kon zetten door een eventuele Golden Slam.

Djokovic is nog maar twee zeges verwijderd van de zogenoemde Calendar Slam. Hij schreef dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op zijn naam. De wereldranglijstaanvoerder kan de US Open voor de vierde keer winnen, na eerder succes in 2011, 2015 en 2018.

Mocht de vierde titel er komen, dan heeft Djokovic het Grand Slam-record helemaal alleen in handen. De Serviër heeft op dit moment net als rivalen Roger Federer en Nadal twintig Grand Slam-titels.