Alexander Zverev heeft woensdag voor het tweede jaar op rij de halve finales van de US Open bereikt. De regerend olympisch kampioen rekende ondanks een stroeve start in drie sets af met de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, die opzien baarde door met flesjes sportdrank te gooien: 7-6 (6), 6-3 en 6-4.

De 24-jarige Zverev ontsnapte in de eerste set aan setverlies tegen leeftijdsgenoot Harris, die de 46e plaats op de wereldranglijst bezet. De als vierde geplaatste Duitser werd gebroken voor 3-5, maar poetste de break achterstand gelijk weg. Harris kreeg in de beslissende tiebreak ook nog een setpunt, maar die wist hij niet te verzilveren, waarna Zverev het naspel met 8-6 won.

Vervolgens smeet Harris uit frustratie twee flesjes sportdrank op de baan, waardoor het hardcourt onbespeelbaar werd. Tot hilariteit van het publiek probeerden Harris, Zverev, de umpire, enkele ballenkinderen en officials met handdoeken de baan droog te maken. Er kwam ook nog een bladblazer aan te pas.

Na zijn emotionele uitspatting was het verzet van Harris gebroken. Hij kwam in de tweede set gelijk op een break achterstand en kon de opmars van de ontketende Zverev ook in de derde set niet meer stuiten, waardoor de Duitser opnieuw de halve finales bereikt.

Bij de laatste vier wacht voor Zverev hoogstwaarschijnlijk een partij tegen de mondiale nummer één Novak Djokovic, die in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) in de kwartfinales nog moet zien af te rekenen met de Italiaan Matteo Berrettini.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beelden van de uitspatting van Harris te zien.

Zverev verloor vorig jaar finale US Open

Zverev haalde vorig jaar op de US Open voor het eerst een Grand Slam-finale. 'Sascha' leek die primeur op te luisteren met de eindzege, maar hij gaf uiteindelijk een 2-0-voorsprong in sets uit handen tegen Dominic Thiem. Voor Thiem was het de eerste Grand Slam-titel in zijn loopbaan.

Zverev is aan een wisselvallig jaar bezig. De Duitser werd in juli olympisch kampioen in het enkelspel en won vervolgens het Masters-toernooi van Cincinnati, maar op een Grand Slam-toernooi wist hij de finale nog niet te halen.

De halvefinaleplaats op Roland Garros is tot dusver zijn beste majorprestatie dit seizoen. Op de Australian Open (kwartfinale) en op Wimbledon (vierde ronde) werd hij vroegtijdig uitgeschakeld.