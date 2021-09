Emma Raducanu heeft woensdag voor een stunt gezorgd op de US Open door de halve finales te bereiken. De achttienjarige debutante versloeg bij de laatste acht regerend olympisch kampioene Belinda Bencic: 6-3 en 6-4. Ze mag zich daardoor de jongste Britse tennisster ooit in de halve finales van het Grand Slam-toernooi in New York noemen.

Raducanu begon nog belabberd aan haar partij tegen Bencic, die eind juli goud won in het enkelspel op de Spelen in Tokio. De Britse verloor haar eerste servicegame aan de Zwitserse, maar knokte zich terug van een 1-3-achterstand door vijf games op rij te winnen.

In de tweede set plaatste Raducanu in de vijfde game de beslissende break tegen Bencic, die als elfde geplaatst was op deze US Open. Ze sloeg in totaal liefst 23 winners en noteerde slechts twaalf onnodige fouten. In de halve finales neemt de tiener het op tegen de winnares van de partij tussen Karolína Plísková en Maria Sakkari.

Raducanu, dochter van een Chinese moeder en een Roemeense vader, begon als nummer 150 van de wereldranglijst aan het kwalificatietoernooi van de US Open. Na drie afgetekende zeges was haar debuut in New York een feit.

Met de kwalificaties meegerekend heeft Raducanu liefst acht partijen gespeeld op weg naar de halve finales. In het hoofdtoernooi versloeg ze achtereenvolgens Stefanie Vögele (WTA-128), Zhang Shuai (WTA-49), Sara Sorribes Tormo (WTA-41) en Shelby Rogers (WTA-43). Ze stond tot dusver geen set af in New York.

Het kwam pas twee keer eerder voor dat een vrouw buiten de top honderd van de wereldranglijst het tot de halve finales van de US Open schopte. Dat waren Billie Jean King (1979) en Kim Clijsters (2009). Ze is bovendien de jongste halvefinaliste in New York sinds Maria Sharapova in 2005.

Emma Raducanu straalt op het moment dat de halve finale op de US Open een feit is. Emma Raducanu straalt op het moment dat de halve finale op de US Open een feit is. Foto: Getty Images

Raducanu brak al door op Wimbledon

Raducanu schreef begin juli al geschiedenis op Wimbledon door bij haar Grand Slam-debuut tot de achtste finales van het toernooi te reiken. Daarmee werd ze de jongste Britse in de Open Era (sinds 1968) die de laatste zestien in Londen haalde. Op een uitverkocht centercourt gaf ze tegen Ajla Tomljanovic op vanwege duizeligheid.

Door haar opmars in Londen steeg ze liefst 163 plaatsen op de wereldranglijst: van plaats 338 naar nummer 175. Dankzij haar halvefinaleplaats in New York gaat ze een nieuwe reuzensprong op de WTA-ranking maken. De huidige mondiale nummer 150 is virtueel de nieuwe nummer 51.

Raducanu is al de tweede tiener die de halve finales van de US Open haalde. De negentienjarige Leylah Fernandez uit Canada drong dinsdag door tot de laatste vier op Flushing Meadows door de als vijfde geplaatste Elina Svitolina te verslaan. Zij treft de mondiale nummer twee Aryna Sabalenka.