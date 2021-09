Onder anderen wereldtoppers Naomi Osaka en Angelique Kerber moesten er al aan geloven, maar dinsdagavond werd ook Elina Svitolina door revelatie Leylah Fernandez uitgeschakeld op de US Open. De pas negentienjarige Canadese ziet met haar historische plek in de halve finales een droom uitkomen op Flushing Meadows.

"Als kind fantaseerde ik al dat ik op Grand Slam-toernooien tegenover de beste speelsters zou staan. Eerst was dat mijn grote voorbeeld Justine Henin, daarna Serena en Venus Williams en de afgelopen jaren was dat Naomi Osaka. Ik heb altijd al op dit grote podium willen spelen", zei Fernandez op haar persconferentie.

De opmars van de nummer 73 van de wereld is vrij abrupt te noemen. Fernandez won dit jaar wel het WTA-toernooi in Monterrey, maar bij haar vorige zes deelnames aan een Grand Slam-toernooi kwam ze slechts één keer verder dan de tweede ronde (derde ronde op Roland Garros in 2020).

Fernandez won haar eerste twee duels op de US Open zonder setverlies en stuurde daarna tweevoudig winnares Osaka en drievoudig Grand Slam-winnares Kerber in drie sets naar huis. Tegen de mondiale nummer vijf Svitolina bleef het ook tot het laatste punt spannend, maar de Canadese revelatie beschikte in de tiebreak over de langste adem.

Leylah Fernandez is de jongste halvefinalist op de US Open sinds Maria Sharapova in 2005. Foto: AFP

'Mijn vader zei dat ik hem door een hel heb laten gaan'

De maandag negentien jaar geworden Fernandez mag zich nu de jongste halvefinalist op de US Open noemen sinds 2005, toen Maria Sharapova zich bij de laatste vier voegde. De Canadese belde na haar zege op Svitolina direct met haar vader, een ex-profvoetballer die momenteel thuiszit.

"Hij vertelde me eerlijk gezegd dat ik hem door een hel heb laten gaan", zei Fernandez lachend. "Nee, hij is heel erg blij voor me. Hij vond het mooi om te zien dat ik voor elk punt wist te vechten en dat ik deze overwinning heb verdiend. Ik ga hier nu even van genieten, maar ga straks weer snel aan het werk."

In de halve finales wacht Fernandez een wedstrijd tegen Aryna Sabalenka, de nummer twee van de wereld. De Belarussische rekende in haar kwartfinale zonder veel problemen af met Roland Garros-winnares Barbora Krejcíková.