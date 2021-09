Botic van de Zandschulp zag dinsdagavond weliswaar een einde aan zijn US Open-sprookje komen, maar de Nederlander heeft wel een onuitwisbare indruk op zijn tegenstander Daniil Medvedev gemaakt. De nummer twee van de wereld denkt dat de Nederlander een mooie toekomst voor zich heeft.

"Botic heeft dit toernooi al zoveel pittige wedstrijden gespeeld en toch was hij in staat om in de derde set terug te komen. Hij liet een ongelooflijk niveau zien. Als Botic erin slaagt om dit vast te houden, komt hij zeker in de top vijftig van de wereld", zei Medvedev na zijn toch wat zwaarbevochten overwinning: 6-3, 6-0, 4-6 en 7-5.

De Rus leek een simpele wedstrijd tegemoet te gaan, want Van de Zandschulp oogde vermoeid en sloeg in de eerste twee sets een stuk meer onnodige fouten dan zijn opponent. De nummer 117 van de wereld had ook last van zijn bovenbeen, maar wonderwel wist hij zich in de derde set terug in de wedstrijd te knokken.

"In de eerste twee sets miste hij best wel wat ballen en controleerde ik de wedstrijd. Maar op een gegeven moment werd Botic zorgvuldiger en sloeg hij met veel meer kracht. Hij verzilverde zijn breakpoint in de derde set met een forehandwinner, dus vanaf dat moment werd het echt een stuk lastiger voor me", aldus Medvedev.

Daniil Medvedev was onder de indruk van Botic van de Zandschulp, die wel door de Rus werd uitgeschakeld. Daniil Medvedev was onder de indruk van Botic van de Zandschulp, die wel door de Rus werd uitgeschakeld. Foto: AFP

Medvedev bekijkt duels van Djokovic op vrije dagen

In de vierde set ging het gelijk op en wist de stoïcijnse Van de Zandschulp op 4-5 zelfs een matchpoint weg te slaan, maar even later ging het alsnog mis voor de Nederlander. De ijzersterk serverende Medvedev kreeg op 6-5 twee matchpoints op de service van Van de Zandschulp, die door een bal in het net werd uitgeschakeld.

Medvedev bereikte voor het derde jaar op rij de halve finales van de US Open en blijft op koers voor zijn eerste Grand Slam-titel. In 2019 verloor Medvedev de finale van Rafael Nadal en vorig jaar was - de latere winnaar - Dominic Thiem in de halve eindstrijd te sterk. Nu wacht Medvedev eerst een duel met Félix Auger-Aliassime en daarna mogelijk de kraker tegen Novak Djokovic.

"Ik denk nu niet aan Djokovic, want we hebben kunnen zien dat iedereen verslagen kan worden", zei de Rus. "Hij speelt op de dagen dat ik niet in actie hoef te komen, dus dan kijk ik graag naar zijn wedstrijden. Maar ik juich niet voor iemand. Ik geniet van het tennis en bereid me dan voor op mijn komende tegenstander."