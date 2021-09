Félix Auger-Aliassime heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van een Grand Slam-toernooi bereikt. Het Canadese toptalent won op de US Open van Carlos Alcaraz, die geblesseerd opgaf.

De 21-jarige Auger-Aliassime leidde met 6-3 en 3-1 toen Alcaraz de handdoek in de ring gooide vanwege een spierblessure. De achttienjarige Spanjaard, de jongste kwartfinalist op de US Open in de Open Era (sinds 1968), had vlak daarvoor een fysio de baan op laten komen.

Het leek erop dat Alcaraz vooral uitgeput was na zijn lange wedstrijden in voorgaande rondes. De nummer 55 van de wereld speelde in de derde en de vierde ronde een vijfsetter en dat is hij niet gewend. Alleen in zijn openingspartij van het hoofdschema had het toptalent slechts drie sets nodig.

Door de opgave van Alcaraz beleeft Auger-Aliassime een primeur. De nummer zestien van de wereld, die al langer een veelbelovende toekomst wordt toegedicht, kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam-toernooi. Hij haalde dit jaar op Wimbledon voor het eerst de kwartfinales, maar verloor toen van de Italiaan Matteo Berrettini.

Auger-Aliassime is de eerste Canadese man bij de laatste vier van de US Open en de jongste halvefinalist in New York (bij de mannen) sinds Juan Martín del Potro. De Argentijn schreef het Grand Slam-toernooi in 2009 op twintigjarige leeftijd op zijn naam.

Voor een plek in de finale wacht Auger-Aliassime een wedstrijd tegen Daniil Medvedev. De Rus maakte dinsdagavond een einde aan het sprookje van Botic van de Zandschulp, die in vier sets verloor van de nummer twee van de wereld: 3-6, 0-6, 6-4 en 5-7.