Botic van de Zandschulp is dinsdag in de kwartfinales van de US Open uitgeschakeld. De 25-jarige Nederlander maakte het de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev knap lastig, maar het bleek niet genoeg voor een nieuwe stunt: 3-6, 0-6, 6-4, 5-7.

Van de Zandschulp maakte in New York indruk door als qualifier de laatste acht te halen. Hij was de eerste Nederlander die zo ver wist te komen bij een Grand Slam-toernooi sinds Sjeng Schalken in 2004 kwartfinalist was op Wimbledon.

Op weg naar de kwartfinales rekende de nummer 117 van de wereld onder meer af met topspelers Casper Ruud (8) en Diego Schwartzman (11), nadat hij eerst drie wedstrijden in de kwalificaties had moeten overleven om het hoofdtoernooi te halen.

De in topvorm verkerende Medvedev, die dit toernooi nog geen set had ingeleverd, bleek in het Arthur Ashe Stadium echter een maatje te groot. Wel slaagde Van de Zandschulp erin om de Rus als eerste speler deze US Open een set afhandig te maken.

De eerste en tweede set had hij toen al met duidelijk verschil verloren. Na de comeback van Van de Zandschulp keerde de spanning echter volledig terug en uiteindelijk had Medvedev een break op 6-5 in de vierde set nodig om het sprookje van de Veenendaler uit te blazen.

Voor laatbloeier Van de Zandschulp was het pas zijn eerste deelname aan de US Open. Begin dit jaar maakte hij bij de Australian Open zijn debuut op het hoogste niveau, om vervolgens ook op Roland Garros en Wimbledon het hoofdtoernooi te halen. Nergens kwam hij echter verder dan de tweede ronde.

Van de Zandschulp redt het niet ondanks comeback

Van de Zandschulp begon wat weifelend aan de partij, maakte teveel fouten en kwam niet onder de druk van Medvedev uit. Na een vroege 5-1-achterstand knabbelde hij nog iets van zijn achterstand af, maar een nieuwe servicebreak kostte hem alsnog de set.

De op zijn eerste Grand Slam-titel azende Rus begon daarna alleen maar beter te spelen en stuurde Van de Zandschulp van het kastje naar de muur. Nadat de tweede set binnen 25 minuten was geëindigd in 6-0 leek een simpele overwinning van Medvedev in de maak.

Net als in de eerdere partijen waarin hij op achterstand kwam, toonde Van de Zandschulp echter aan van geen opgeven te weten. Op 2-2 in de derde set plaatste hij een verrassende break, om vervolgens Medvedev het eerste setverlies deze US Open aan te smeren.

De spanning keerde daarna terug en de fanatiek aangemoedigde Van de Zandschulp hield de toeschouwers ook in de vierde set op het puntje van hun stoel. Een tiebreak leek zelfs binnen handbereik, zeker toen hij op 5-4 een matchpoint wegwerkte. Even later deed een slordige game hem echter alsnog de das om.

Door zijn goede optreden op de US Open maakt Van de Zandschulp een enorme sprong op de wereldranglijst. Hij stijgt minimaal vijftig plaatsen en komt uit rond de zestigste plaats.