Game Medvedev! 0-1 (0-5)



Daniil Medvedev slaat zo snel dat het amper bij te houden is in dit liveblog. Ook voor Botic van de Zandschulp gaat het allemaal net te snel. De Nederlander komt er gewoonweg niet aan te pas in deze kwartfinale en lijkt op een kansloze uitschakeling af te steven. Het mag zijn sprookjesachtige avontuur in New York niet bederven. Het is al een wonder dat Van de Zandschulp hier staat.