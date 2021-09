Shelby Rogers zit na haar uitschakeling op de US Open van maandagavond niet te wachten op de reacties op sociale media. Volgens de Amerikaanse gaan een hoop berichten veel te ver en zou het beter zijn als er helemaal geen sociale media waren.

De 28-jarige Rogers had op de US Open in de derde ronde nog gewonnen van de mondiale nummer één Ashleigh Barty, maar verloor maandag in de achtste finales in twee sets van de Britse tienersensatie Emma Raducanu.

Die nederlaag gaat volgens Rogers gepaard met een stortvloed aan haatberichten van onbekenden op sociale media. "Natuurlijk waardeer ik de spotlights zoals na mijn partij tegen Barty, maar nu moet ik weer dealen met negen miljoen doodsbedreigingen."

"Het is erg polariserend. Het gaat heel snel van het ene uiterste naar het andere", vervolgt Rogers. "Je kan nu mijn profiel doorbladeren... Ik ben waarschijnlijk een 'dik varken' en woorden die ik nu niet kan zeggen. Je probeert het niet ter harte te nemen, maar soms gaat het in je hoofd zitten."

Volgens Rogers is het ook niet mogelijk om al haar socialemedia-accounts te verwijderen, want vanwege het grote marketingaandeel moet ze sommige dingen posten en haar accounts dus in de lucht houden. "Maar ik wou dat het niet bestond. Het is heel moeilijk", aldus Rogers.

Rogers is niet de eerste tennisster die klaagt over de negatieve berichten op sociale media. Sloane Stephens liet na afloop van haar nederlaag in de derde ronde op de US Open ook al weten dat alle haatberichten "vermoeiend" zijn en "nooit ophouden".